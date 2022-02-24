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228連假快去曬太陽！週五起回暖　26日起晴朗穩定　氣溫將達20度以上

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/24 10:14
228連假有望是個舒適的好天氣。(示意圖/pixabay)

228連假有望是個舒適的好天氣。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）氣象局表示，今（24）日華南雲雨區的影響終於告一段落，僅剩迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，但受到大陸冷氣團持續影響，天氣仍然冷颼颼，明（25）日週五起冷氣團減弱，各地氣溫逐日回升，日夜溫差大，至於大家最關心的228連假，北部、東北部高溫將回到20度以上，其他地方有機會超過25度，各地大多為多雲到晴，還不快把握機會去曬曬久違的太陽！

氣象局說明，連日大雨終於要結束，今天起僅剩迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其中以桃園以北及宜蘭降雨機率較高，但雨勢仍比昨天緩和許多，中南部雨勢明顯趨緩，可見到睽違已久的陽光，但山區仍有零星短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」中提到，據最新模式模擬顯示，明日大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨的機率；不過明晨「輻射冷卻」加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫，白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

週六至下週一(26至28日)連假各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；舒適微熱早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。

下週二、三(3月1、2日)東北風略增強，迎風面大台北東側及東半部局部短暫降雨的機率略提高，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。

在空品方面，根據環保署空氣品質預報資訊，今日受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，雲嘉南以北空品區位在迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位在下風處，稍有污染物累積，空氣品質尚佳；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

更新時間 : 2022-02-24 13:49 GMT+08:00

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