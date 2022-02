【20萬俄軍壓境】烏克蘭總統：俄羅斯恐在近日掀起「歐洲大戰」 凌晨演說警告普丁勿輕舉妄動

更新時間: 2022-02-24 10:59

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky, 上圖/美聯社23日照片)今天(24日) 表示,俄羅斯可能在未來幾天掀起「歐洲大戰」,他呼籲俄羅斯人民阻止這場攻擊,「烏克蘭人民要和平,不要戰爭」。

美國《新聞週刊》引述情報單位官員的消息獨家報導指出,美國政府已知會烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)有關俄羅斯準備在48小時內全面入侵烏克蘭的情資。

一名熟知內情的美國官員告訴《新聞週刊》(Newsweek):「烏克蘭總統已獲悉警告,根據美國情報,俄羅斯很可能在48小時內展開入侵行動。」

另一方面,俄羅斯則以維護民航機安全為由,宣布關閉俄烏東部邊界地區(Rostov flight information region)部分領空。

澤倫斯基是在當地時間24日凌晨發表演說,稱俄羅斯已經在邊界部署將近20萬大軍,「現在隨時可能入侵烏克蘭」,並向俄羅斯民眾喊話,要求阻止普丁掀起「歐洲大戰」。

澤倫斯基同時指出,他要求和普丁總統(Vladimir Putin)進行對話,卻未獲得回應。

英國BBC報導,澤倫斯基24日凌晨向全國發表演說,駁斥莫斯科當局聲稱烏克蘭政府可能下令攻擊烏東兩個親俄獨立地區的說法,澤倫斯基強調,俄羅斯若入侵烏克蘭,將導致成千上萬民眾喪生。他警告俄羅斯不要輕舉妄動。

在此之前數小時,烏克蘭宣布全國進入緊急狀態。澤倫斯基以俄語說:「我們不要戰爭!」「烏克蘭人民與政府都希望和平。」但他又說,如果國家遭受攻擊,「我們將正面反擊!」

Ukraine's president tells Russian straight:



"We don’t need any war – hot, cold, hybrid. But if troops attack us, if they try to take our county – our freedom – our lives, the lives of our children – we will defend ourselves. It will be our faces you see, not our backs"