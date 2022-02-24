烏克蘭進入緊急狀態•衝擊全球股市　台股2/24再面臨季線17987點保衛戰

延伸閱讀:【分析】烏克蘭危機衝擊 台灣股市2/22下跌252點、港股急挫650點

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）烏克蘭進入緊急狀態，衝擊全球股市，美股全面下挫，道瓊指數重挫464點，連5黑，收在今年最低點。分析師表示，台股今天將再面臨季線17987點保衛戰。

歐洲主要股市23日大多收跌:

倫敦FTSE 100指數上漲3.97點或0.05%，以7498.18點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌61.64點或0.42%，收在14631.36點。

巴黎CAC 40指數下挫6.93點或0.10%，收6780.67點。

俄烏危機加劇之際，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，美股3大指數23日開高後一路走低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數下挫464.85點或1.38%，以33131.76點作收。標準普爾500指數下跌79.26點或1.84%，收在4225.50點。科技股那斯達克指數下滑344.03點或2.57%，收13037.49點。費城半導體指數挫跌78.26點或2.33%，收3277.80點。

大型股全面收跌，蘋果公司（Apple）與微軟（Microsoft）股價都下跌2.6%，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）重挫3.6%，電動車大廠特斯拉（Tesla）大跌7%。

根據中央社，分析師表示，俄羅斯承認烏克蘭2分離地區獨立並派軍進駐，引發美國、歐盟、日本等國制裁，對於市場衝擊難免，台股難逃波及，持續震盪格局。

法人也提醒，受到俄烏危機影響，外資已經連續3個交易日賣超超過百億元，反觀投信不懼國際危機持續買進，以指數仍站在18000點及季線之上觀察，內資主導盤勢的力量略勝一籌，投資人宜觀察投信布局產業及買超力道是否持續。

法人表示，俄羅斯是石油、天然氣、鋁和小麥的主要生產國，佔全球油品生產達13%，天然氣更超過兩成，日益加劇的衝突，恐持續擾亂原物料市場，尤其俄羅斯供應高達四成的歐洲天然氣，加上各國正從疫情中復甦而產生大量需求，在供給緊縮下，將使天然氣價格飆升，原油價格更是居高不下，對緩解通膨來說，無疑形成一大挑戰。