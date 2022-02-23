《大嘻哈時代》人氣組合Multiverse台灣巡迴！場次地點、搶票時間一次看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Multiverse將在4/ 16於Legacy Taipei、5/14於Legacy Taichung舉辦首場巡迴《靈丹dàn 》，首次專場就挑戰千人場地勇氣可嘉，票券將於2/25正式開賣。

嘻哈人氣組合Multiverse參加《大嘻哈時代》節目以來，單曲〈不想肚子餓〉 MV觀看次數在短短三個月內突破百萬大關， 團員Macdella、 EyeballRay與SheATH粉絲數飆漲近十倍，攻佔各大音樂祭如大港開唱、浪人祭、台灣祭等，甚至還受邀參加《 全明星運動會演唱會》站上小巨蛋舞台，連Leo王看了演出後立刻大讚：「 好想去你們的演唱會！」

Multiverse將在4/ 16於Legacy Taipei、5/14於Legacy Taichung舉辦團體的首場巡迴《靈丹dàn 》，籌備許久的最新EP曲目也將於現場完整演出。聊起專場名稱 《靈丹dàn 》命名緣由， 團員透露許多聽眾會戲稱Multiverse的音樂像藥品， 聽完可以讓人彷彿有「藥到病除」的感受，因此講這次專場命名為《 靈丹dàn 》。也是希望大家可以一起來到現場感受整個療程。

第一次舉辦專場就挑戰千人場地，團員異口同聲說：「 其實還蠻緊張的，第一次籌備這麼大的活動， 我們在不少曲目做了特殊版本改編，也有很多專場才看得到的合作， 絕對不會讓大家失望的！很期待見到大家！」

被問到參加節目後最大的改變，團員們笑說：「 音樂能被這麼多人肯定給我們很多信心，我們平常都還蠻做自己， 之前依舊還是會睡醒穿居家服去便利商店買咖啡， 不過被認出來的次數越來越多， 連紫南宮的攤販阿姨都認得我們要求合照， 最近出門時會稍微注意打扮，避免過於邋遢。」

Multiverse 《靈丹dàn 》巡演於2/25正式於售票平台iNDIEVOX開賣， 更多資訊請參考Multiverse 官方Instagram。