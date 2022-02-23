美國擬出口管制重擊俄國 傳半導體供應鏈台星日聯手

西方陣營因俄國承認烏東兩個分離主義區域獨立宣布進行制裁，外媒指出，美國將推出全面的出口管制，打擊俄國經濟命脈。圖左為美國總統拜登，右為俄羅... 西方陣營因俄國承認烏東兩個分離主義區域獨立宣布進行制裁，外媒指出，美國將推出全面的出口管制，打擊俄國經濟命脈。圖左為美國總統拜登，右為俄羅斯總統普丁。（圖／法新社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）俄國總統普丁承認烏克蘭東部兩個分離共和國的獨立地位，西方陣營國家紛紛怒推第一階段制裁。若俄國真的入侵烏克蘭，美國計畫擴大商品出口限制清單，連同台灣、新加坡、日本等重要半導體供應鏈的盟國，阻斷關鍵科技產品乃至消費性電子產品輸入俄國，痛擊該國產業與經濟。

綜合外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）今日宣布，全面封鎖俄羅斯國有開發銀行（VEB）與支持軍方的俄羅斯工業通訊銀行（PSB）和其子公司，歐洲聯盟（EU）、英國以及日本也相繼對俄國多間金融機構祭出制裁，意圖切斷俄國政府與西方金融體系的聯繫，阻斷俄國進入西方市場融資。

本波制裁實質上不如拜登先前所言來的「嚴厲」，並未將俄國排除在國際銀行交易系統SWIFT之外，分析也指出對雙方經濟影響有限。

《路透社》報導引述知情人士指出，若俄國進一步侵犯烏克蘭，拜登政府將下重手，擴大美國出口管制，以拒發放許可證作法阻止商品輸入俄國。管制將涵蓋大範圍的科技產品、外國製造商品，如消費電子、半導體與飛機零部件等。

報導披露，美國出口管制方案借鑑前總統川普（Donald Trump）對中國電信龍頭華為的限制，即擴大美國出口管制法規中的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule, FDPR），涵蓋至所有採用美國高階科技技術或是生產過程中有使用美國的高階工具的產品。

美國商務部前官員、律師事務所艾金甘普（Akin Gump）合夥人沃爾夫（Kevin Wolf）對此表示，這套制裁方案相對新穎，有可能比僅控制美國的相關品項出口重要得多。

《外交政策》進一步引述沃爾夫指出，因該計畫管制「項目」而非「企業國籍」，因此能對傳統手段無法衝擊的俄國經濟產業造成影響，諸如原油、天然氣、國防、民航業等科技，乃至消費電器的進口。

分析指出，美國此番看準痛點下手，而其盟友台灣、新加坡、日本更是俄國的半導體、電腦晶片與其他高科技進口品的主要產地，文中更指上述三國已首肯，將力挺美國制裁措施，屆時針對俄國的制裁將動盪全球供應鏈。

《路透》指出儘管該項制裁措施並未包含在第一波制裁中，但美國一位資深官員表示，如果俄國總統普丁將俄烏衝突事態升級，美國的制裁手段也會隨之升級，相當多國家都做好了出口管制的準備。而出口管制的殺傷力強大，將掐住俄國實現經濟多樣化所需的關鍵技術。

美國國家安全委員會國際經濟與競爭力高級主管哈雷爾（Peter Harrell）在1月的演講中也已指出，出口管制的目標在於「削弱俄國在關鍵部門的工業生產力」，即工業生產與高科技，而不是針對廣大俄國人民。

管制實施辦法仍在微調中，白宮也強調，這是針對莫斯科當局，或可在不嚴重影響到俄國消費者的情況下實現出口管制的制裁。