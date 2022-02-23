「長照一哥」堅守老二哲學 林昭文奉獻新北社福10年

新北市社會局副局長林昭文即將於3月2日榮退， 他任內10年歷經李麗圳和張錦麗兩任局長， 參與重要社福政策的推動，尤其在老人福利、 長照和身心障礙福利等，貢獻卓著，有「長照一哥」的雅稱； 對於市府重大政策如公托家數翻倍成長、里里銀髮俱樂部等，更是「 使命必達」，但他堅守老二哲學，認為這一切都是首長的帶領。

林昭文表示，社會福利服務是一門助人的藝術， 讓生命展現美而感動的專業。最美的是心中有愛，用助人為樂、 惠而不費的精神，支持增能者，不僅能廣種福田， 也能創造善的循環，串成共助、共享、共好的生活，增添人的自信、 尊嚴與價值。

林昭文今年64歲，中興大學社會學系畢業， 陽明大學衛生福利學碩士，從基層歷練起， 他是全國第一位小兒麻痺的社工員，也擔任過雲林教養院長、 新竹少年之家主任等職， 於民國101年5月調任新北市社會局服務。 林昭文表示，在兩任局長睿智領導與充分授權下， 加上侯友宜市長期勉：「人民的小事就是政府的大事， 每件事都要做到精緻到味。」新北的社福績效考核連10年特優， 在朱市長任內公托政策就獲得政府服務品質獎； 侯市長任內的輔具超音速也是，還有高齡友善城市、健康城市等， 屢獲大獎，這些都是團隊努力的成果。

林昭文在10年副局長任內，剛好歷經身權法與長照法修法。 在身心障礙權益部分，最大變革在於殘障手冊改為身障證明， 他帶領同仁，力行侯友宜市長「簡政便民」的政策， 不斷檢視換發作業流程，以「一站式服務」， 讓全市17多萬身心障礙者可以快速獲得換證，獲得中央肯定， 並引領其他縣市競相效法。

另外，新北市推動輔具超音速服務， 從過去27天縮短為24小時快評，民眾免先墊款、免奔波， 這項改革讓新北市獲得行政院第二屆政府服務獎； 還推動二手輔具及各分站服務，即使在疫情時代， 仍利用遠距科技視訊評估，使輔具服務不致中斷。

為了使老人福利與長期照顧能無縫接軌，他將居家式服務、 社區式日照中心、關懷據點、巷弄長照站和住宿型長照機構整合， 彼此分工合作，相互支援， 以因應新北市10年來老人人口倍數的成長。

林昭文學養俱佳，心思細膩，在每家公共托育、 托老中心或是身障小作所、日照中心籌設之際， 他都會帶著業務科和委外設計師親臨現場檢視，對於室內設計、 動線、轉角處等，務必安全、止滑、有包覆， 尤其是身障者所使用的洗手台，會現場測試輪椅是否進得去， 一位身障科幹部就說：「副座要求完美，近乎苛求！」

林昭文對新北社福的貢獻，讓侯友宜市長相當感佩， 於110年8月擢升他為市府參事。他選擇3月2日退休， 與太太10年前退休日子相同， 希望彌補過往未能做好的家庭分工責任。社會局長張錦麗不捨這位「 亦師亦友」的副手退休，希望他爾後能持續指導與傳承。