「長照一哥」堅守老二哲學 林昭文奉獻新北社福10年

新北市社會局副局長林昭文即將於3月2日榮退，他任內10年歷經李麗圳和張錦麗兩任局長，參與重要社福政策的推動，尤其在老人福利、長照和身心障礙福利等，貢獻卓著，有「長照一哥」的雅稱；對於市府重大政策如公托家數翻倍成長、里里銀髮俱樂部等，更是「使命必達」，但他堅守老二哲學，認為這一切都是首長的帶領。
林昭文表示，社會福利服務是一門助人的藝術，讓生命展現美而感動的專業。最美的是心中有愛，用助人為樂、惠而不費的精神，支持增能者，不僅能廣種福田，也能創造善的循環，串成共助、共享、共好的生活，增添人的自信、尊嚴與價值。
林昭文今年64歲，中興大學社會學系畢業，陽明大學衛生福利學碩士，從基層歷練起，他是全國第一位小兒麻痺的社工員，也擔任過雲林教養院長、新竹少年之家主任等職，於民國101年5月調任新北市社會局服務。 林昭文表示，在兩任局長睿智領導與充分授權下，加上侯友宜市長期勉：「人民的小事就是政府的大事，每件事都要做到精緻到味。」新北的社福績效考核連10年特優，在朱市長任內公托政策就獲得政府服務品質獎；侯市長任內的輔具超音速也是，還有高齡友善城市、健康城市等，屢獲大獎，這些都是團隊努力的成果。
林昭文在10年副局長任內，剛好歷經身權法與長照法修法。在身心障礙權益部分，最大變革在於殘障手冊改為身障證明，他帶領同仁，力行侯友宜市長「簡政便民」的政策，不斷檢視換發作業流程，以「一站式服務」，讓全市17多萬身心障礙者可以快速獲得換證，獲得中央肯定，並引領其他縣市競相效法。
另外，新北市推動輔具超音速服務，從過去27天縮短為24小時快評，民眾免先墊款、免奔波，這項改革讓新北市獲得行政院第二屆政府服務獎；還推動二手輔具及各分站服務，即使在疫情時代，仍利用遠距科技視訊評估，使輔具服務不致中斷。
為了使老人福利與長期照顧能無縫接軌，他將居家式服務、社區式日照中心、關懷據點、巷弄長照站和住宿型長照機構整合，彼此分工合作，相互支援，以因應新北市10年來老人人口倍數的成長。
林昭文學養俱佳，心思細膩，在每家公共托育、托老中心或是身障小作所、日照中心籌設之際，他都會帶著業務科和委外設計師親臨現場檢視，對於室內設計、動線、轉角處等，務必安全、止滑、有包覆，尤其是身障者所使用的洗手台，會現場測試輪椅是否進得去，一位身障科幹部就說：「副座要求完美，近乎苛求！」
林昭文對新北社福的貢獻，讓侯友宜市長相當感佩，於110年8月擢升他為市府參事。他選擇3月2日退休，與太太10年前退休日子相同，希望彌補過往未能做好的家庭分工責任。社會局長張錦麗不捨這位「亦師亦友」的副手退休，希望他爾後能持續指導與傳承。