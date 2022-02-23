新北環保局展現環保武藝！「五力」全開　侯市長倡「減碳有你(台語)」歸零就有力

新北市環保局23日在市政會議進行工作報告， 細數侯友宜市長上任後的環保施政績效。 環保局長程大維將三年來的環保政策形容是展現「環保武藝」， 運用「環保五力」—執法力、乾淨力、循環力、環教力及減碳力， 全方位推動各項環保政策，執行了22項創新作為， 獲得中央及各界肯定共38項榮耀，其中俗稱「最乾淨城市考核」 的環保署「地方政府清潔維護考核」，更獲得連續10年特優， 今年並為全國唯一得到5個考核項目都特優的縣市。

程大維局長表示，能成功推動各項「環保武藝」， 除了環保局與整個市府團隊的努力及合作外，還必須倚靠「 企業夥伴」與所有「市民朋友」組成的「黃金鐵三角」一同打拼。「 市府團隊」負責將基本功紮穩，例如聯合環、檢、警、 調成立環境稽查重案組，強力執法，已取締重大環境污染案件126 件，並移送刑事偵辦295人，為以往的7倍； 另以智能管理環境品質，使PM 2.5 濃度從2017年的17.1μ g/m3降至2021年的12.2μg/m3， 優於國家空氣品質標準；還有靈活運用法令及科技執法打擊噪音車， 裁處件數成長23倍，使陳情案下降3成， 還給市民安寧的生活空間。

「企業夥伴」的角色也相當重要，無論是31家淨灘合作社， 認養維護59處海灘與233座公廁，417處不塑之客友善夜市、 市場與商店，甚至像支持工業轉型使新北市成為無煤城市等， 都有賴企業響應與配合才能成功。而「市民朋友」 的角色更是無法缺席，超過6成參與率的新北特有里環境認證， 全國首創且站數最多的343站黃金資收站，參與全齡式環境教育— 環保小局長、永續未來學院、 低碳規劃師及公民種子講師課程等等的各年齡層夥伴， 大家一起投入環境保護工作，從觀念到行動實踐環保。

程大維強調，唯有「市府團隊」、「企業夥伴」及「市民朋友」 一起並肩作戰，「環境有你(台語)」 才能讓環保紥根到每一位市民心中， 也才能在今周刊永續城市大調查、遠見施政滿意度調查、 天下雜誌幸福城市大調查及台灣世界新聞傳播協會全國縣市施政滿意 度調查中，獲得高度的肯定。

報告最後，程大維局長提出了環保局2022年的6大目標-「 沙灘海岸全數認養」、「環保兩用袋使用再生塑膠」、「AI影像辨 識取締噪音車」、「汽電共生燃煤鍋爐退場」、「新北智能E好宅」 及「公布2050淨零碳排路徑」，表示將持續運用「環保五力」 來達成上述目標。而針對2050新北淨零碳這項不可能的任務， 會由市府團隊組成「零碳城市推動小組」同心協力，在「 新北市氣候變遷及能源對策執行委員會」的指導下，將擬定80項執 行計畫、制定「新北市零碳城市自治條例」、2030推動八里為淨 零碳示範區等，逐步翻轉新北市成為零碳城市。

市長侯友宜在裁示時，首先指出我們生活的新北市， 就像全體市民的家；家的環境要好，家中成員— 也就是所有市民要共同維護。感謝市民朋友、 企業夥伴以及市府團隊的打拼，並提到「你們每一個人的工作價值， 你們的奉獻，絕對不輸給市長，所以我要向你們表達深深的感謝。」 接著並向市府團隊喊話，表示新北市做大「市」，也要做大「事」， 除了訂下的目標一定要達到外，更重要挑戰則是氣候危機， 是所有地球這個大家庭的每一個成員，都得面對的生存挑戰。

侯市長強調，2050新北市淨零碳不是口號，碳排不歸零， 人類就有可能歸零。市府已成立氣候變遷及能源對策委員會， 結合產、官、學界要描繪出新北市的淨零碳路徑圖，並訂定「 新北市零碳城市自治條例(草案)」送議會審議，作為法源依據， 環保局務必要在今年完成。最後侯市長再次感謝市府團隊、 企業夥伴與所有市民朋友，並以「環境有你(台語)，新北好美麗； 減碳嘛有你(台語)，歸零就有力！」作為結語。

環保局長於市政會議中進行簡報說明。(照片由新北市政府環境保護局提供)

市府成立環境稽查重案組，強力執法，已取締重大環境污染案件126件。(照片來源：新北市政府環境保護局)

環保局推動不塑之客友善夜市，呼籲民眾使用環保杯、環保餐具等。(照片來源：新北市政府環境保護局)

運用科技執法打擊噪音車，裁處件數成長23倍，使陳情案下降3成。(照片來源：新北市政府環境保護局)