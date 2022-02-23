全國最多！110年度坡地金育獎　新北市共獲6獎項

新北市在農委會水保局辦理110年坡地金育獎獲得多 數獎項，其中林口區公所、 淡水區公所及三峽區公所辦理山坡地違規之查報、 制止業務成績斐然， 以及新北市水土保持服務團因服務民眾申請水土保持績效良好， 深獲農委會肯定，各獲頒「績優獎」獎牌乙面， 另新北市警察局積極查緝山坡地違法開發案件獲頒為績優警政機關， 今(23)日在市政會議由獲獎代表將榮耀獻給市長。

每年農委會水保局考核各地方政府執行山坡地保育利用管理成效， 並透過「坡地金育獎」 公開表揚績優單位以激勵山坡地管理基層工作同仁士氣。在110年 度坡地金育獎，新北市共拿下多席獎項，包括林口公所、淡水公所、 三峽公所辦理第一線違規制止及查報業務獲頒為績優鄉鎮公所、 新北市警察局配合各目的事業主管機關積極查緝山坡地違法開發案件 獲頒為績優警政機關、 新北市水土保持服務團獲績優水土保持服務團。 有關績優鄉政區公所，全國共6名公所得獎，新北市即佔3席。 績優水土保持服務團全國僅6名，新北市也佔了1席。且新北市農業 局透過自創卡牌桌遊及多元化教育宣導也獲農委會肯定， 在山坡地管理工作考核評定為直轄市組第3名， 這次金育獎新北市共榮獲6席獎項為全國最多。

市長侯友宜表示，新北市山坡地範圍幅員廣闊佔全市87%， 開發案件及違規案件數皆為六都前段班， 山坡地管理工作是非常不容易的工作，非常感謝新北市各區公所、 水土保持服務團、市府同仁，為山坡地保育利用管理工作的努力與付 出。新的一年也要繼續加油為新北市打造安居樂業的環境，共同來守 護我們新北市的山坡地。

新北市農業局表示，未經申請隨意開挖山坡地， 依水土保持法規定可處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰， 情節嚴重者將查扣違規機具並移送地檢署偵辦。貢寮區109年有業 者違規傾倒廢棄土， 市府除依水保法及廢棄物清理法裁罰並查扣違規機具移送地檢署偵辦 外，經追查土方來源為基隆某建案工地，經市府農業局、工務局、 環保局跨縣市聯合基隆市府要求建商清除土方， 並實施水土保持處理與維護，讓業者違規行為付出代價。 市府提醒山坡地開發前應先擬具水保計畫申請，避免受罰。

照片由新北市農業局提供

照片由新北市農業局提供

照片由新北市農業局提供