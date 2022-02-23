新北連5年獲頒全國健康促進特優縣市 榮獲全國唯一特色縣市獎

新北市榮獲109學年度地方政府辦理學校健康促進計 畫特優縣市，除已連續5年獲此殊榮，今年更獲得全國唯一的特色縣 市獎。在學校部分，溪洲國小等13所學校榮獲109學年度「 健康促進績優學校遴選」2特優、2優等、1優良，「 健康促進議題競賽」6特優、2優等佳績，今(23)日於市政會議 進行獻獎。

教育局表示，新北市連5年獲特優縣市， 這次更獲全國唯一的特色縣市獎， 有賴中央地方輔導委員指導及各級學校團隊戮力推動健康促進。新北 市注重學生健康，各級學校針對六大範疇推展健康促進計畫，教育局 縝密規劃學校輔導網絡，協助全市健康促進業務， 持續推動視力保健、口腔保健、健康體位、菸檳防制、性教育(含愛 滋病防治)、全民健保(含正確用藥)、正向心理等七大議題， 特色在以系統化方式實踐健康促進政策，步步穩健踏實，才有今日榮 耀。

新北市109學年度健康促進績優學校共5校，包含獲得特優的溪洲 國小及橫山國小，獲得優等的二重國中及牡丹國小， 以及獲得優良的石碇高中。其中獲得口腔保健特優學校橫山國小校長 吳景泉表示，孩子口腔保健要有成效，除學校教育，家庭教育也扮演 關鍵角色。因此，學校透過多元親職管道， 如親子刊物介紹貝氏刷牙法結合含氟1,000ppm牙膏潔牙、 善用家長日辦口腔保健講座，以家校協力讓孩子擁有一口健康牙齒。

榮獲視力保健特優學校溪洲國小校長鍾文偉則說，全校師生力行「3 010眼安康」守則-用眼30分鐘休息10分鐘， 並推動步步好時光活動，鼓勵家長陪伴孩子走路上放學， 在陪伴甜蜜時光中，親子曬曬陽光、看看校園周遭人事物， 增溫親子情感也保健視力，一舉數得， 孩子的裸視不良率較前一年降低1.5%，成效顯著。

在健康促進議題競賽部分， 教育部委託各大專校院針對健康促進七大議題辦理推廣計畫成果評選 、網紅就是你短片、微電影創作、創意影片、 前後測成效評價等競賽，新北市共8校獲獎，包含三重高中、 清水高中、福營國中、積穗國中、汐止國中、網溪國小等6校獲特優 ，而海山高中及大觀國中2校獲優等。

其中，積穗國中榮獲菸檳危害防制教育網紅就是你短片競賽特優，以 YouTuber形式製作「新菸殃蝴蝶夢」影片， 用幽默對話播報新聞時事，讓學生知道菸品對身心危害，達到「 積極拒菸，穗穗平安」。主角7年級劉旻澔同學分享， 一開始對台詞不熟常講錯，回想起來趣味橫生， 能透過影片讓更多人遠離菸檳危害是件很有意義的事。

教育局長張明文表示，有健康的身體才有良好學習力，新北市近5年 國小裸視視力不良率從48.43%下降至46.53%， 國中小齲齒率更從36.4%下降至29.6%，國小體位適中率從 64.18%上升至66.48%， 顯見市府努力推動學生健康促進績效卓著。健康是新北教育123施 政主軸的重點價值，學校長期透過健康政策活化創新課程教學， 讓學生在浸潤式學習環境，以樂活學習打造孩童健康力。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供