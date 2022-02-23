台灣華山草原割乳分屍案　陳伯謙無期徒刑定讞

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 華山草原自治區於2018年發生一起駭人聽聞的兇殺案，兇嫌陳姓射箭教練將高姓女學員灌醉後勒斃分屍成13塊，並割下其胸部及外陰部企圖做成標本，事後載往陽明山焿子坪沿路棄屍，今(23)日最高法院作出判決。

最高法院於新聞稿指出，陳伯謙辯稱被害人是遭Eric（艾瑞克）殺害，他是受到威脅才幫忙分屍、棄屍部分，依相關證據認定，陳伯謙說法不可採。本案經承辦員警辦案經驗，已有相當事證懷疑陳伯謙就是本案嫌疑人，因此陳伯謙事後到派出所自白，並不符合自首要件。

新聞稿指出，高院更一審考量陳伯謙的犯罪情節重大，所為泯滅人性，無理剝奪被害人生命，符合公民與政治權利國際公約所稱的「情節最嚴重之犯行」。

陳於一審被判死刑，二審改判無期徒刑，更一審再判陳無期徒刑，陳被羈押會客時曾說「我出去看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」

高院更一審依「台灣司法心理學會」鑑定評估，陳伯謙具有「中度」矯治可能性、「中度」再社會化（復歸社會）可能性、「低度」再犯可能性，經綜合考量認為目前制度上，可以藉由矯正機關施以心理治療、生命教育課程等，陳伯謙可矯正治療（有教化可能），判處無期徒刑。

最高法院表示，檢察官上訴指原判決量刑不當，陳伯謙上訴主張未依自首減刑等，都無理由，因此予以駁回，全案定讞。