韓國單日疫情創新高　破17萬人　兒童染疫數大增！食藥處今核准兒童用輝瑞疫苗

韓國食品醫藥品安全處今（23）日針對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可。 韓國食品醫藥品安全處今（23）日針對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）韓國新冠疫情嚴峻，22日單日新增17萬1452例，達一週前的1.9倍，與兩週前相較更倍增至3.5倍，其中包含許多無法接種疫苗的兒童，因此韓國食品醫藥品安全處今（23）日終於做出定論，針對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可，防疫當局也預估將於3月中公布5到11歲兒童接種計畫。

根據南韓中央防疫對策本部23日通報，截至零時，南韓22日新增感染新型冠狀病毒（COVID-19）確診病例達17萬1452例，累計確診232萬9182例；因輕症及無症狀而接受居家治療的患者人數也來到52萬1294例，較前一天增加3萬972例，專家分析，若依照此趨勢發展，下週居家治療人數將超過100萬例。

韓國中央防疫對策本部統計，完整接種疫苗人數占比超過86%，雖有助降低重症及死亡率，但未能接種疫苗的確診兒童人數不斷增加，成為一大隱憂。

據當局分析未接種兒童的確診狀況，上週0到6歲族群每10萬人確診數為前一週的2.2倍，7到12歲族群則增至2.1倍，相同期間的18歲族群確診人數則增至1.6倍，推測未成年確診者增加主因與未接種疫苗有關。

經多方面評估後，韓國食品醫藥品安全處今（23）日針對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可，第一針和第二針接種間隔為三週，患重病、免疫功能低下族群可在打完第二針的四週後打第三針，另外，此次許可的使用範圍並不包括追加劑。

食藥處說明，5至11歲疫苗的用法是每1西林瓶（1.3毫升）用等量氯化鈉注射液稀釋，可供10人注射，每人注射劑量0.2毫升，約為12歲以上疫苗劑量的三分之一左右。