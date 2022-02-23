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Uber Eats與LINE Pay再度出手！加碼LINE POINTS最高 6%回饋　訂餐輸入「會員餓餓」享折抵百元超殺優惠

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/23 16:37
Uber Eats 今（23）日宣布與 LINE Pay 再次合作，消費者在使用 Uber Eat...

Uber Eats 今（23）日宣布與 LINE Pay 再次合作，消費者在使用 Uber Eat...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) Uber Eats 今（23）日宣布與 LINE Pay 再次合作，消費者在使用 Uber Eats App 訂購時多一項行動支付的選項。

Uber Eats新聞稿表示，即日起使用Uber Eats App 訂購美食與生鮮雜貨外送時，LINE Pay 支付功能將會逐步開啟，消費者可以採用包含 LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付。

歡慶 LINE Pay 的上線，Uber Eats 與 LINE Pay 祭出加碼最高 LINE POINTS 6%回饋、紅包抽 LINE POINTS 大放送、新用戶滿額折優惠，讓消費者輕鬆享受隨點即送的便利外送體驗外，還能獲得更多加值好康。

雙品牌三大好康：

  • LINE POINTS 6%回饋加碼送：2月28日至3月5日期間，在 Uber Eats 平台上單筆消費滿299元，並使用 LINE Pay 綁定指定信用卡付款，就有機會獲得最高 LINE POINTS 6%回饋，單筆訂單最多可拿 LINE POINTS 25點回饋，點數贈送總額有限，送完為止。
  • 紅包抽 LINE POINTS 大放送：於2月28日至3月29日期間，單筆訂單滿299元並用 LINE Pay 付款，即可獲得紅包一枚，紅包將隨機每包贈送最高 LINE POINTS 66點，每位 LINE Pay 用戶至多可獲得30個紅包，紅包數量有限，送完為止。
  • Uber Eats App 新用戶滿額折：首次下載 Uber Eats App 的新用戶，於2月28日至3月29日期間輸入優惠序號【LINEPAY150】，即可獲得2次單筆訂單滿299元可折抵150元的優惠；優惠序號於輸入14天內有效，使用期限至3月29日。

此外，Uber 於22日至2022年3月31日推出超過一個月的「很會優！會員打牙祭」活動，回饋「優饗方案」以及「雙享方案」會員！祭出包含 Uber 乘車優惠、Uber Eats 訂餐飲與生鮮外送時可以使用的9大超殺優惠，包含首次推出會員專屬「優步儲值金」 (Uber Cash)點數優惠活動。

「很會優！會員打牙祭」活動包含外送訂單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享三次100元優惠折抵；外帶自取輸入【外帶好餓】享三次7折優惠，單筆消費最高折抵100元。

生鮮雜貨部分，首購會員消費滿100元時，輸入【生鮮很餓】就可享有一次最高5折優惠，單筆消費金額須滿100元，單筆消費最高折抵150元；會員輸入【生鮮餓餓】即享有兩次75折優惠，單筆消費金額須滿250元，單筆最高折100元。

預約行程部分，優步新用戶專屬優惠，新用戶輸入【優饗三百】可獲乘車優惠 1 趟最高折抵 300 元乘車優惠；輸入【優饗高雄小黃】，可獲得高雄優步小黃乘車優惠 2 趟 150 元折抵優惠。乘車優惠適用期間為3月1日至3月31日。

Uber Eats App平台上超過65,000商家合作夥伴選擇，並可使用 LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付；優饗方案月訂閱或是年訂閱制享有精選商家訂單滿199元無限次0元外送費及會員獨享優惠。
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