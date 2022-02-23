杜汶澤成台灣人！總統級麻辣鴨血全聯開賣　NFT進帳破一億建立香港人的元宇宙娛樂王國

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)香港男星杜汶澤移民台灣近兩年，於22日宣傳推出麻辣鴨血證實拿到台灣護照，產品已於全聯開賣。

杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」與全聯福利中心合作推出麻辣鴨血，共有2種辣度分別為溫和版「一級鄉民辣麻辣鴨血」與宇宙最辣的「三級總統辣麻辣鴨血」，後者使用5種辣椒成分，獨創口味融合小米辣、紅籠椒、糯米辣椒、青藤椒、川紅花椒，激香麻辣，準備挑戰人體嗜辣極限。

杜汶澤昨日出席記者會表示，2020年移民台灣長居，笑說自己是拿台灣身分證、台灣護照的台灣人，同時也是現在香港最大的鴨血「進口商」，並說自己來台灣一年多，很多人想約訪，但都婉拒，「香港媒體都知道，杜汶澤這個人超爛的 只有兩種情況會受訪，就是做生意跟慈善，一直都不宣傳自己，沒有利益的事不做！」更說現在歡迎大家一直採訪、一直問問題，「問到鴨血賣掉為止」。

杜汶澤今日在臉書上發文表示，雖然自己是香港最大的鴨血進口商，但是從來沒有親眼見過顧客買小杜良品的過程，因為產品在香港推出時我已經在台灣了。今天早上去全聯巡查，碰到這位叔叔買了一包「一級鄉民辣」，感覺很真實！

「我跟這位叔叔說感謝，問他為什麼不買三級，是不是怕太辣？」客人回應杜說，「店員說賣完啦！」過程十分搞笑，也可見小杜良品麻辣鴨血的高人氣。

本身不吃辣的杜汶澤說他老婆田蕊妮很愛吃辣，岳父也是變態等級的愛吃辣，為了研發產品都親自去工廠嘗試，主持人問他「你自己不吃辣？」他笑說：「賣白粉不一定要吃白粉的嘛！」產品叫做總統級麻辣鴨血，杜汶澤說媽祖跟蔡英文是台灣最辣的兩個女性，「香港人對辣台妹有個偏好，最辣就是蔡英文」。

杜汶澤也投資NFT，限量6,600個開放競標， 單價約695美金，2小時入帳1億4000萬台幣，他將運用在買地拍戲及娛樂產業，目標建立屬於香港人的元宇宙娛樂王國。



杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」與全聯福利中心合作推出麻辣鴨血(圖/品牌提供)