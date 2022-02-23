【2/23台灣本土+2　境外+54】新北+2　宗教協會衍生設計師案群聚擴大

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入。 中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入。

15:04更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入(31例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，皆與宗教協會衍生的新店設計師相關，一例為居隔中陰轉陽個案（案20249），居住在新北蘆洲區，為為案19927（台北市餐廳KTV群聚案）的家人，另一例案20248，居住在新店，2月9日在北市某餐廳與案19665同時段用餐，21日接獲北市衛生局通知回溯擴大匡列採檢，PCR為陽性。

指揮官陳時中說明，由於日前又出現多起與案19665有相關接觸的人確診，北市衛生局相當警覺，立刻回溯擴大匡列採檢，把與案19665同餐廳用餐，因座位較遠或用餐時間相距前後半小時，而未遭匡列的民眾召回採檢，總計20人，其中有18位陰性，1人陽性（案20248），1人檢驗中。

陳時中提及，案20248先暫列於該群聚，但仍有諸多情況需釐清和驗證。由於案20248在去年12月28日自中國返台，今年1月11日檢疫期滿採檢陰性，2月9日與案19665同餐廳用餐，21日遭匡列採檢、23日確診、Ct值23，兩人雖然足跡重疊，但時間序很長，跟Ct值又配合不上，地方政府目前正積極疫調中。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及越南(各4例)、新加坡及日本(各2例)、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月23日至今(2022)年2月22日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,156例確診，分別為4,708例境外移入，15,394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。