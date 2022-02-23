Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【台灣第一】基隆今年降雨日數達47天　創2012年以來新高

自今年1月1日起至2月21日, 花蓮降雨33天位居全台第二, 第三名也是在北部。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/23 18:01
圖/中央社

圖/中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局今天（2/23) 表示，基隆自今年1月起至2月21日，降雨日數共47天，若非以降雨日數標準計算，只有1天沒下雨，且今年已創自2012年以來最多雨日

根據中央氣象局網站，這一波濕冷的天氣，不僅迎風面的北部、東半部有感，就連平常冬季很少下雨的中南部也是陰雨不斷。基隆從今年開始到2月21日只有1天完全沒有雨，宜蘭只有5天，桃園新屋和宜蘭蘇澳也只有6天。

氣象局提到，若非以降雨日數標準計算，基隆今年截至目前只有1月14日沒有下雨；基隆、宜蘭自1月中至2月21日，每天都在降雨。

中央社引述氣象局今天說明，自今年1月1日起至2月21日共52天，但實際統計雨日，是不包含雨跡（指毛毛雨）雨日是指當日觀測有0.1毫米的累積降雨，雨跡不算雨日。若以各地區主要都市為例:

基隆雨日: 共47天

花蓮: 33天

台北: 31天

台中: 18天

高雄: 10天

氣象局進一步指出，若以近年來1月至2月基隆累積雨日來看，2021年為29天、2020年27天、2019年42天、2018年42天、2017年33天、2016年42天、2015年29天、2014年24天、2013年43天、2012年51天；意即基隆今年截至目前是自2012年之後最多雨日。

氣象局解釋，每年冬季東北季風影響下，基隆屬迎風面容易降雨；今年1月至2月的雨日，月底會再統計。

【台灣第一】基隆今年降雨日數達47天　創2012年以來新高
基隆
降雨
雨日
迎風面
東北季風
毛毛雨
雨跡

相關新聞

台灣基隆地標「KEELUNG」將熄燈換裝　2/19起景觀平台關閉兩個月
台灣基隆地標「KEELUNG」將熄燈換裝　2/19起景觀平台關閉兩個月
2022/02/16 15:47
台灣指揮中心調整醫療院所最新規定　北北基桃今起禁止探病、限一人陪病
台灣指揮中心調整醫療院所最新規定　北北基桃今起禁止探病、限一人陪病
2022/01/09 16:10
【收假一週天氣】北台灣至5日回溫23度以上 6日受東北季風影響低溫13度
【收假一週天氣】北台灣至5日回溫23度以上 6日受東北季風影響低溫13度
2022/01/02 20:00
台灣跨年夜復航「探索夢號郵輪」今返基隆港！157人PCR陰性可返家
台灣跨年夜復航「探索夢號郵輪」今返基隆港！157人PCR陰性可返家
2022/01/02 17:20
颱風「雷伊」外圍水氣影響　台灣各地這三天降雨機率高
颱風「雷伊」外圍水氣影響　台灣各地這三天降雨機率高
2021/12/20 10:59

更新時間 : 2022-02-23 21:31 GMT+08:00

最受歡迎

台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土
【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
【最新】俄羅斯宣布與烏東2共和國建交•普丁獲國會授權派兵至烏克蘭　美國總統拜登宣布首波制裁
【最新】俄羅斯宣布與烏東2共和國建交•普丁獲國會授權派兵至烏克蘭　美國總統拜登宣布首波制裁
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣2/22新增5例新冠肺炎本土確診、39例境外移入　指揮中心說明中
台灣2/22新增5例新冠肺炎本土確診、39例境外移入　指揮中心說明中
台灣指揮中心2/20疫情記者會暫停　北投男入境一個月確診足跡公布
台灣指揮中心2/20疫情記者會暫停　北投男入境一個月確診足跡公布
新加坡放寬入境旅客檢疫規定　擴大免隔離國家　台灣旅客僅須快篩
新加坡放寬入境旅客檢疫規定　擴大免隔離國家　台灣旅客僅須快篩
"