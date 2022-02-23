準確率95.8%、全球最輕巧！台灣研發「iPMx疫開罐套組」正式進軍日本

工研院開發出的「疫開罐套組」，可在1小時內得到檢測結果，準確率95.8%，重量更只有600公克，已在日本販售。（工研院提供） 工研院開發出的「疫開罐套組」，可在1小時內得到檢測結果，準確率95.8%，重量更只有600公克，已在日本販售。（工研院提供）

14:14更新

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）經濟部技術處今（23）日宣布，由工研院開發、貿聯產品優化的「iPMx疫開罐套組」，在與日本JBP合作下，已獲得國際首張訂單，並取得日本厚生勞動省的販賣製造許可，即起可在日本全國販售，未來也將推廣至歐美、東南亞等多國。

經濟部技術處處長邱求慧表示，面對全球疫情擴散，有別於傳統PCR需耗時4小時才知檢測結果，「iPMx疫開罐套組」的檢測結果能快速在1小時內出爐，準確率更高達95.8%，加上其輕便方便攜帶的特性，僅有600公克，較傳統裝置輕巧57倍，具有高精準、高靈敏、高輕巧和高效率四大特點。

邱求慧提到，在日本藥品及醫療器材的上市許可審查相當嚴格，但「iPMx疫開罐套組」卻能順利取得日本訂單及販售製造許可，代表我國的防疫技術具有國際水準且受到國際肯定，除了再次展現台灣的科技與防疫技術，更有望協助日本強化防疫能量。

邱求慧還透露，為了提前備戰下一波病毒傳染，目前正在研發all-in-one的「第二代疫開罐」，除了一次可檢測兩人以上，還能同時檢測新冠和流感病毒，還會將前處理和後續檢測設備結合在一起，更有助行動攜帶，「打造一個真正的all-in-one系統。」

工研院副院長彭裕民表示，國際疫情嚴峻，將台灣科技研發力轉化成防疫戰鬥力勢在必行，工研院也積極尋求防疫科技的國際合作機會，2020年10月與日本JBP公司展開合作，並於當年底完成委託臨床檢體實驗和代理合約，2021年中完成測試，JBP便購入「iPMx疫開罐套組」，在8個送測樣品中，檢測結果正確無誤，準確度媲美國際知名大廠，也於近日取得日方販售製造許可，正式進入日本市場。

日本JBP公司社長篠原直樹表示，在2020年得知「iPMx疫開罐套組」後，對這項技術的高水平感到驚艷，看好未來PCR檢測試劑市場的潛力，將可應用成為日本和世界各地傳染病檢測非常有用的產品，因此在跨越高難度的日本厚生勞動省醫藥品審查門檻下，終於在日本市場上市。

篠原形容「iPMx疫開罐套組」有如「移動實驗室」，未來可應用於中小型醫院、診所、大學醫院的手術室和急診室，或透過家庭醫師的檢測及診斷獲得安全感，未來更計畫將產品銷售給有需求的新興國家和海外的日本醫院，造福更多民眾。

經濟部技術處23日宣布，以科技專案支持工研院開發的「 疫開罐套組」，在日本JBP公司和貿聯集團三方合作下， 取得日本厚生勞動省的販賣製造許可，即日起在日本販售。左起： 工研院駐日代表楊馬田、經濟部技術處簡任技正戴建丞、日本JBP 公司社長篠原直樹、 日本台灣交流協會臺北事務所首席副代表星野光明、 經濟部技術處處長邱求慧、工研院副院長彭裕民、 貿聯集團總經理鄧劍華、工研院生醫所所長林啟萬。（工研院提供）

「iPMx疫開罐套組」小百科：

「iPMx疫開罐套組」由經濟部以專案支持工研院開發，再由貿聯集團產品優化、量產，最後與日本Japan Biotechno Pharma（JBP）合作，成功進入日本市場。

根據知名期刊《Nature》及中央流行疫情指揮中心指出，發病後5到7天的病毒量最高，加上流鼻水、鼻塞、有痰這些症狀，又很容易跟一般感冒混淆，這些輕症狀感染者，往往成為疫情擴散的破口，而「iPMx疫開罐套組」可針對潛伏期的病毒核酸分子檢測，可在感染初期病毒濃度尚低時即可篩檢與確認且檢測原理與國際間通用的黃金標準qPCR類似。同時，還具有高精準、高靈敏、高輕巧和高效率四大特點。