俄國霸王硬上弓 烏克蘭稱或將與俄斷交、德國中止天然氣計畫

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一聲招呼也不打，就宣布承認烏克蘭東部兩塊地區的獨立地位，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日表示，不排除與俄國斷絕外交關係。

綜合路透與美聯社報導，澤倫斯基表示，在俄國這番軍事動作後，外交部長要求與俄斷交，他正審酌此一提議。他在一場全國演說中控訴俄國破壞和平努力，並淡化了與俄爆發大規模衝突的可能性，但稱若勢不可免，將宣布戒嚴。

他同時向盟友疾呼，勿再等待事態擴大，請立即祭出各種制裁，遏止俄方野心，如喊停俄國主導的「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道計畫。北溪2號使俄國得以透過波羅的海的海底輸氣管，將天然氣送至德國，目前正等待審批。

美國對此一輸氣計畫相當不滿，若干歐洲國家也批評，一旦放行，恐加劇歐洲對俄羅斯的能源依賴。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稍早表示，為了回應俄國的乖張行徑，將中止北溪2號審議程序。

在美國與歐洲多國施壓之下，德國始終不肯允諾藉此案反制俄國，故此一表態意義不可謂不大。由於德國摒棄核能，並逐漸淘汰燃煤發電，天然氣儼然成了能源一大來源，至少1/4電力得靠天然氣，其中約有五成都來自俄羅斯，顯見其依賴之深，也使德國在制裁一事上頗受掣肘。

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