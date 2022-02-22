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臺灣證券交易所與野村證券「台灣ESG企業日」登場 推永續台股前進國際

By 台灣英文新聞
2022/02/22 17:18
臺灣證券交易所與野村證券「台灣ESG企業日」登場 推永續台股前進國際

臺灣證交所自2020年啟動線上引資新模式以來，屢與國內外重量級市場中介機構合作舉辦臺灣投資說明會，在防疫期間力促績優台股企業與全球投資機構持續交流。110年共計舉辦7場海內外引資活動，協助逾百家次上市櫃公司，與上千人次投資機構代表進行超過三千場會談。

今（2022）年第二場線上臺灣投資說明會「台灣ESG企業日」，為證交所與日本最大券商Nomura野村證券之香港分公司首度聯手進行跨國引資，亦為證交所與各國證券機構積極合作之成果展現。活動預計邀請MSCI ESG指數系列成分股等ESG表現優異之頂尖臺灣上市企業，與來自香港、新加坡及台灣本地之機構投資人會談ESG發展。

鑒於近期永續投資議題熱燒，本次活動形式有別於其他引資活動，參與公司與投資人之會談重點將以公司ESG政策為主。2月23日當日中午，亦將安排一場線上英文ESG專題論壇，邀請臺、日雙方之ESG專家進行專題演講，並透過現場互動問答，共同探討亞太地區與台、日ESG重要趨勢與實務。演講內容罕見針對台日ESG實務進行比較分享，公司間可彼此借鏡他市場ESG先驅作法，機構投資人亦可作為評比亞太企業ESG表現之參考。

演講影片將於會後上傳至Webpro 3.0影音傳播網，供投資大眾參考。如欲瞭解請至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW&Nomura」或點擊https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=166

證交所將持續洽重要市場中介機構合作，即時因應疫情狀況調整引資型態，促進上市公司與國際機構投資人間之交流，活絡臺灣資本市場。

更新時間 : 2022-02-22 21:45 GMT+08:00

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