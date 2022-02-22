新北發布全國第一本教育版VLR永續發展報告 340位校長攜手落實SDGs接軌國際

新北市教育局今(22)日以線上視訊方式舉辦全市高國中小校長會議，會議中發布全國第一本「新北教育永續發展目標自願檢視報告」(Voluntary Local Reviews，簡稱 VLR)。報告將聯合國「永續發展目標」（SDGs）鏈結新北教育各項政策，呈現新北教育在SDGs目標上成果，展現接軌國際、為永續發展扎根的決心。
新北市長侯友宜表示，VLR是世界各城市依聯合國提出永續發展目標（簡稱SDGs）檢視推行的政策是否達到其17項目標的成果報告。新北市已於2019年領先全國公布第一個自願性地方永續發展報告，今(2022)年更以SDGs目標檢視教育政策成果，首創發布全國第一本教育版VLR，內容包含品德教育、適性發展、優質教育、健康城市、跨域人才、友善校園等政策，期勉教育夥伴將永續理念扎根於校園及日常生活中。
新北市教育局表示，這次會議中，市長感謝全市340位校長帶領行政團隊，疫情期間持續在教育領域勤耕不輟，並肯定大家堅守岡位守護孩子健康。同時，也鼓勵校長秉持「成就每個孩子信念」，引領孩子關心全球永續發展議題，包含推動品德教育、建置未來智慧學校、深耕雙語教育、培育人才提升學力，提供孩子優質學習環境，適性發展將潛能充分發揮，打造新北成為智慧城市及雙語城市。也期勉將在地就學率逐年提升到8成，為新北培育出更多優秀人才，以接軌國際、永續發展，邁向2030永續城市。
因防疫考量，除全體校長線上參與會議，現場活動則特別設計「永世之樹」，邀請市長與學生共同種下象徵SDGs 5P的樹苗。SDGs 5P代表地球(Planet)、人類(People)、和平(Peace)、繁榮(Prosperity)及夥伴關係(Partnership)，而樹上茂盛的葉片則是新北教育推動的品德、運動、適性、科技、雙語及美感等6項成果，宣誓新北教育接軌國際並落實資源整合、公私協力及創新思維落實SDGs目標，推動以永續為本的教育政策。
教育局表示，新北教育一直走在與時俱進的創新道路上，從2021年開始編列教育經費超過630億元，是這50幾年以來首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育投入與支持，在2021年新北更有超過百件的教育實蹟為全國首創及全國第一，卓越成果深得各界肯定。
新北市教育局指出，這次全市校長會議透過「新北教育123」主軸，呈現近年來實踐SDGs 5P原則及SDGs17項目標各項成果，也期許校長與團隊們共同努力，將孩子視野從在地拓展到國際，培養成為具雙語、科技與美感知能的現代公民，打造新北成為具國際教育視野與胸襟的首善之都。
照片由新北市教育局提供
照片由新北市教育局提供
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