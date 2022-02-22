新北發布全國第一本教育版VLR永續發展報告 340位校長攜手落實SDGs接軌國際

新北市教育局今(22)日以線上視訊方式舉辦全市高 國中小校長會議，會議中發布全國第一本「 新北教育永續發展目標自願檢視報告」(Voluntary Local Reviews，簡稱 VLR)。報告將聯合國「永續發展目標」（SDGs） 鏈結新北教育各項政策，呈現新北教育在SDGs目標上成果， 展現接軌國際、為永續發展扎根的決心。

新北市長侯友宜表示，VLR是世界各城市依聯合國提出永續發展目標（ 簡稱SDGs）檢視推行的政策是否達到其17項目標的成果報告。 新北市已於2019年領先全國公布第一個自願性地方永續發展報告， 今(2022)年更以SDGs目標檢視教育政策成果， 首創發布全國第一本教育版VLR，內容包含品德教育、適性發展、 優質教育、健康城市、跨域人才、友善校園等政策， 期勉教育夥伴將永續理念扎根於校園及日常生活中。

新北市教育局表示，這次會議中，市長感謝全市340位校長帶領行政團隊， 疫情期間持續在教育領域勤耕不輟， 並肯定大家堅守岡位守護孩子健康。同時，也鼓勵校長秉持「 成就每個孩子信念」，引領孩子關心全球永續發展議題， 包含推動品德教育、建置未來智慧學校、深耕雙語教育、 培育人才提升學力，提供孩子優質學習環境， 適性發展將潛能充分發揮，打造新北成為智慧城市及雙語城市。 也期勉將在地就學率逐年提升到8成，為新北培育出更多優秀人才， 以接軌國際、永續發展，邁向2030永續城市。

因防疫考量，除全體校長線上參與會議，現場活動則特別設計「 永世之樹」，邀請市長與學生共同種下象徵SDGs 5P的樹苗。SDGs 5P代表地球(Planet)、人類(People)、和平( Peace)、繁榮(Prosperity)及夥伴關係( Partnership)， 而樹上茂盛的葉片則是新北教育推動的品德、運動、適性、科技、 雙語及美感等6項成果，宣誓新北教育接軌國際並落實資源整合、 公私協力及創新思維落實SDGs目標， 推動以永續為本的教育政策。

教育局表示，新北教育一直走在與時俱進的創新道路上，從2021年 開始編列教育經費超過630億元，是這50幾年以來首次成為全國 教育經費第一高的縣市，代表對教育投入與支持，在2021年新北更 有超過百件的教育實蹟為全國首創及全國第一， 卓越成果深得各界肯定。

新北市教育局指出，這次全市校長會議透過「新北教育123」主軸，呈現近年來實踐S DGs 5P原則及SDGs17項目標各項成果， 也期許校長與團隊們共同努力，將孩子視野從在地拓展到國際， 培養成為具雙語、科技與美感知能的現代公民， 打造新北成為具國際教育視野與胸襟的首善之都。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供

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