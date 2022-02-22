Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

北富銀榮獲《IFR Asia》2021台灣最佳聯貸主辦行殊榮

專業多樣化籌組能力 帶入永續及創新元素 聯貸實力備受肯定

By 台灣英文新聞
2022/02/22 17:33
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

國際指標性金融媒體《IFR Asia（國際金融評論）》公布「IFR Asia Awards 2021」，台北富邦銀行榮獲「台灣最佳聯貸主辦行（Taiwan Loan House）」殊榮，成為台灣唯一獲獎金融業者，主辦單位則對北富銀在聯貸市場中展現的專業和創新能力給予高度肯定。

《IFR Asia》指出，新冠疫情在2021年為台灣聯貸市場帶來相當大的衝擊，根據 Refinitiv LPC數據，整體市場交易量約萎縮6%。面對充滿挑戰的市場環境，北富銀卻能發揮專業，從國內市場到亞太地區，從結構融資、綠色貸款到不動產融資、大型聯貸案，順利完成多樣化案件籌組，並在案件架構上融入永續及創新元素，贏得客戶好評，帶動貸款量穩步成長，市場占比增加至6.5%，成為民營銀行第一名，獲選為本屆「台灣最佳聯貸主辦行」。

北富銀執行副總莊慧玫表示，為滿足國內外客戶多元融資及金融服務需求，北富銀持續與時俱進、創新突破，為聯貸市場開創多元可能。在綠色金融方面，完成台灣首筆依國際標準認證之綠色聯貸案；擔任中租迪和旗下天英、天柱、天任、天心、天芮五家太陽能公司5年期新台幣156億元聯貸案主辦行，此為全台至今規模最大的太陽能電廠聯貸案，對台灣再生能源發展具重要意義；而在風電融資上，北富銀授信金額及主辦件數更穩居台資銀行之冠。

同時，北富銀積極推動綠色金融與國際接軌，統籌主辦永豐餘5年期新台幣16億元綠色聯貸案，成為台灣第一筆依亞太地區貸款市場協會2021綠色貸款準則規劃並經第三方專業機構認證之綠色聯貸案，將國際標準引進國內；為越南最大民營企業集團 Vingroup 及其子公司 Vinfast Trading and Production 完成5億美元綠色聯貸案，此為越南第一筆綠色聯貸案，把永續理念帶入國際。北富銀的各項永續作為也贏得國內外一致認可，榮獲金管會「綠能科技產業特別獎」及「循環經濟產業特別獎」等7項績優表揚、「臺灣企業永續獎」創新成長獎、資誠「永續影響力獎」銀獎及《財資雜誌(The Asset)》「台灣年度綠色專案」等多項殊榮。

北富銀憑藉豐富的聯貸經驗及專業規劃能力，統籌主辦多項具指標性之重要聯貸案，包括共同主辦越南VietinBank 10億美元聯貸案，成為越南2021年借款金額最大之聯貸案；成功完成19家銀行共同參與之台灣寬頻通訊新台幣310.2億元7年期聯合貸款，是2021年台灣地區單一委任主辦行金額最大的聯貸簽約案；共同統籌主辦大聯大集團子公司世平集團（世平興業暨世平國際）新台幣140億元暨美元2.4億元聯合授信案，為台灣半導體零組件通路商歷年來金額最大的聯貸案；共同統籌主辦鼎固旗下富樂國際6.6億美元聯貸案，超額認購率達1.75倍，為2021年不動產開發商在台募集規模最大的美元聯貸案，透過重要聯貸案的成功籌組，為企業成長及產業進化提供充足動能。

展望2022，全球經濟雖已逐步邁向復甦，但氣候變遷、疫情波動、地緣政治及貿易爭端等風險依舊存在，國內外企業經營仍須面臨諸多挑戰，北富銀將秉持以客戶為中心的理念，持續為客戶提供多元、專業、永續、創新的整合式金融產品及服務，與企業攜手共創價值，成為最值得信賴的亞洲首選金融品牌。

更新時間 : 2022-02-22 21:45 GMT+08:00

最受歡迎

台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
台灣指揮中心2/20疫情記者會暫停　北投男入境一個月確診足跡公布
台灣指揮中心2/20疫情記者會暫停　北投男入境一個月確診足跡公布
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
躲被窩！台灣新北市瑞芳區6.2度　 10縣市亮非常寒冷橙色燈號
躲被窩！台灣新北市瑞芳區6.2度　 10縣市亮非常寒冷橙色燈號
【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土
【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
新加坡放寬入境旅客檢疫規定　擴大免隔離國家　台灣旅客僅須快篩
新加坡放寬入境旅客檢疫規定　擴大免隔離國家　台灣旅客僅須快篩
"