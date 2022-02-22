台灣公費疫苗第24期追加劑開打　符合資格、預約分流時程搶先看

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)公費疫苗平台第24期自23日起開放18歲以上民眾，預約接種疫苗追加劑。

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，因應國內本土疫情，目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排ㄐㄧ指定之合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。



指揮中心指出，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力， COVID-19公費疫苗預約平臺持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約下週接種(週一至週日)；第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。



預約平臺相關對象及期程說明如下：



一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。



二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。



三、預約分流時程：

(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。

(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。

(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。



指揮中心說明，民眾可於2月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。



指揮中心指出，預約平臺第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。



指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw/) COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。



指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。



（指揮中心提供）