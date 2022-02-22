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台灣2/22新增5例新冠肺炎本土確診、39例境外移入　指揮中心說明中

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/22 14:11
台灣222新增新冠肺炎本土確診5例(圖擷取自直播記者會)

台灣222新增新冠肺炎本土確診5例(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入(9例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為24例男性、15例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及菲律賓(各6例)、香港(4例)、越南(3例)、荷蘭及泰國(各2例)、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大(各1例)移入；另4例調查中。入境日介於去(2021)年12月20日至今(2022)年2月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,192,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,146,253例排除)，其中20,100例確診，分別為4,654例境外移入，15,392例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入
本土個案
確診

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