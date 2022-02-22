【重磅消息！】 俄羅斯宣稱將派兵到烏克蘭「維和」 北約與西方各國同聲譴責

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 西方國家與俄國就烏克蘭問題已僵持數月，俄國總統普丁昨(21)日突然在對全國的公開演講中，宣布承認東烏克蘭地區於2014年宣佈獨立的兩個共和國主權，並將派軍進入東烏地區進行「維和任務」，烏克蘭已緊急致信聯合國，要求安理會召開會議。

普丁21日在演講中宣稱，烏克蘭獨立是前蘇聯於1991年垮台時「被劫掠的結果」，烏克蘭「從來不是主權獨立國家」且現在的澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府是美國傀儡政權，目的是將烏克蘭變為「美國殖民地」。

他也宣布，俄國已正式承認2014年宣布獨立的盧干斯克人民共和國（ Luhansk People's Republic）與頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）為主權獨立國家，將派遣俄軍進入該地「維持和平」，同時警告烏克蘭當局，如果持續對「兩國」採取軍事行動，「後果自負」，威脅意味濃厚。

這個長達一小時的演說直接讓持續數月的談判破局，股市應聲暴跌，而燃油價格則持續攀升，烏克蘭政府一度因為狀況突發而未能有任何即時的反應，現階段，雖然聯合國安全理事會接受烏克蘭的要求召開緊急會議，在俄國是常任理事國且擁有否決權的情況下，恐怕難有實質作為。

北大西洋公約組織（NATO）第一時間譴責俄國侵犯烏克蘭主權，美國則稱俄國等於已撕毀2014年簽訂的停火協議〈明斯克協議〉（Minsk Agreement），所謂的維和部隊十分荒唐，根本就是侵略部隊：澳洲、英國、歐盟、加拿大表示將展開進一步的制裁，中國則呼籲各方冷靜，應儘量以外交途徑解決問題。

前烏克蘭外長、現任烏克蘭駐英大使里斯泰科（Vadym Prystaiko）告訴BBC，當一個擁有核武的大國公開宣稱你的國家是「歷史錯誤」且「需要被修正」，是一件十分可怕的事情，他擔心俄國可能不會滿足於東烏克蘭的兩個共和國，未來可能會直指首都基輔，謀求併吞整個烏克蘭。