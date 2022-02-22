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俄羅斯承認烏東兩區獨立•台灣外交部譴責「片面改變現狀」　籲請僑民儘速離開烏克蘭

根據我國駐俄羅斯代表處掌握，旅居烏克蘭國人已有6位離境，另有8人前往烏國西部利維夫市，仍留在基輔或烏國其他地區者有21人。我國駐俄羅斯代表處將持續與在烏國僑民等國人保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/22 14:08
外交部發言人歐江安 (中央社檔案照片) 

外交部發言人歐江安 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導) 對俄羅斯宣布逕自承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為主權獨立國家，與該兩地區簽署友好互助協議，並派兵進入烏東地區，對這些升高地區緊張的片面作為，外交部表達高度遺憾與譴責，並密切關注事態的後續發展。

外交部發言人歐江安表示，俄羅斯的片面作為，不僅違反《聯合國憲章》第二條第四款「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」的規定，破壞國際社會積極透過外交協商與尋求和平解決俄烏危機的努力，也進一步升高俄烏邊境的軍事對峙，危及地區和平與穩定。

外交部再度呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫的方式片面改變現狀，籲請各當事國持續透過和平、理性的對話解決歧見及爭端，共同維繫以規則為基礎的國際秩序。

由於該地區軍事對峙緊張情勢持續升高，外交部再度籲請在烏僑民應優先規劃儘速離開烏國，或至少先前往離戰火較遠的烏國西部利維夫市（Lviv）地區避險，以維護自身安全。

根據我國駐俄羅斯代表處掌握，旅居烏克蘭國人已有6位離境，另有8人前往烏國西部利維夫市，仍留在基輔或烏國其他地區者有21人。我國駐俄羅斯代表處將持續與在烏國僑民等國人保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。

俄羅斯承認烏東兩區獨立•台灣外交部譴責「片面改變現狀」　籲請僑民儘速離開烏克蘭
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