總統暖心力推！台灣金獎導演最新力作《愛別離苦》僅3名觀眾　宥勝：不滿意找我退票！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金馬導演楊力州紀錄片《愛別離苦》獲總統蔡英文統力推，「看見台灣女性的強韌，還有母親對待子女，充滿無私的光輝」，已於全台戲院感人上映。

楊力州第十部院線上映作品，也是首部以女性為主的紀錄片《愛別離苦》，探訪無名巷弄「菱潭街」內6個真實的人生故事，拍攝在此尋找幸福的人們，電影配樂為《孤味》入圍金馬獎最佳原創電影音樂的柯智豪，首周末票房開出全台破70萬佳績。楊力州過去作品包含布袋戲國寶大師陳錫煌《紅盒子》、《青春啦啦隊》、《拔一條河》等，致力探討台灣本土文化。

《愛別離苦》首三日戲院影人QA場就遇到溼冷陰鬱的大寒流天氣，行銷團隊告訴楊力州：「導演…因為天冷，所以只有3位觀眾，你要進去嗎？」他直呼：「當然！這是承諾，更何況剛下班又下雨、天冷，所以更需要進去謝謝來看電影的朋友。」

散場燈亮時，三位觀眾看到導演走進來，突然有個女士像做錯事般地起身，眼眶紅紅對楊力州說：「導演，不好意思人很少。」楊力州對這揪心舉動笑說：「台灣的紀錄片導演都一樣，最不缺乏的就是不放棄的毅力。」僅有四人也聊得很開心，而每當電影放完，不少觀眾詢問導演菱潭街怎麼去？讓楊力州幽默自嘲：「我的角色扮演瞬間從導演角色變成導遊，還好都是『導』系列。」

台灣男星宥勝在臉書寫了近800字長文，透露將計畫北中南包場跑透透，跟粉絲們分享他哭到眼睛超腫的原因，「請記住它還是一部紀錄片，請不要以為會有太空超人或飛天怪獸，但它裡面不只有英雄，還會讓你又噴笑又噴淚，不信你自己去看，不滿意找我退票，但你必須摸著天地良心，反正這部片真的超好看，楊力州導演和紀錄片萬歲，我覺得我真的是瘋了。」

總統蔡英文於個人臉書上發圖文挺楊力州新片，提及故事拍攝桃園龍潭一條曾被世人遺忘的街道「菱潭街」，主角是一群面對生活打擊與百般磨難，卻從不放棄的女性們，她們在滿身傷痕後，不約而同來到這條街尋求生命的可能。「台灣是一個充滿故事的島，更有許多堅毅女性的身影，藏在不起眼的巷弄裡，等待著我們去發掘。」

蔡英文分享，楊力州導演告訴她，「人總會不知不覺在別人的故事裡，看見自己然後流下眼淚，但他這次拍這部片，不是要讓觀眾流淚，而是要和觀眾一起戰鬥。」力邀民眾一起進戲院觀賞。

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