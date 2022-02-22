烏克蘭危機衝擊　台灣股市2/22下跌252點、港股急挫650點

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）烏克蘭危機升高，重創市場信心，台股開低殺低，最低17840.38點，重挫381點，終場跌幅收斂，收在17969.29點，下跌252.2點，失守17983點季線，不過留百餘點下影線，仍屬下檔有撐的格局。

台股加權指數今天(2/22)收在17969.29點，下跌252.2點，跌幅1.38%，成交值新台幣3365.08億元。

台灣證交所今發布新聞稿指出，台股基本面穩健，投資人勿過度驚慌。

新聞稿說明，近期國際股市受到俄烏情勢緊張及美國通膨高漲等因素影響，出現較大的回檔修正，台股本週因國際局勢變化，可能會有較大幅度震盪走勢，惟由目前各項數據觀察我國經濟基本面及台股上市公司的表現，應尚屬穩健，投資人不必過度驚慌。

香港股市

烏克蘭局勢惡化令股票投資者逃避風險，香港股市今天明顯出現拋售潮，恒生指數收盤急挫650點或2.69%，報23520點。港股全日成交總額為港幣1469億元。

市場分析師指出，在俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區的獨立地位後，俄烏關係急轉直下，陷入戰爭邊緣，港股投資者迅速作出反應，紛紛沽售股票。

今天港股全線下跌，無論是大型傳統銀行股或新興科網股，無一倖免，當中又以與俄國有關的俄鋁最受衝擊，暴跌18.78%，收報港幣6.44元。

東京股市

東京股市今天收黑，主因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承認烏東兩個分離主義共和國是獨立國家，升高烏克蘭緊張局勢，震驚市場。

日經225指數收跌461.26點，或1.71%，來到26449.61點。東證股價指數收挫29.60點，或1.55%，來到1881.08點。

台北股市

台北股市電子、金融及傳統產業股今天幾乎全面下挫。

電子股方面，台積電、聯發科、鴻海、聯電及大立光等權值股股價紛紛走跌，類股指數下挫逾1%。

金融股同樣走勢疲弱，類股指數下跌逾1%。傳產股中，塑膠、鋼鐵、橡膠、汽車及觀光類股指數下挫逾1%，玻璃、造紙類股指數下跌逾2%，航運類股指數跌幅更達3.57%。

不過，部分獲利表現亮麗的個股，股價仍逆勢走揚，如影像處理晶片廠凌陽創新去年獲利創歷史新高，賺進超過1個資本額，每股純益11.83元，董事會決議每股配發10元現金，今天股價收在140.5元，上漲4元。

新光投信董事長劉坤錫

中央社引述新光投信董事長劉坤錫表示，烏克蘭危機利空在經過今天激烈反應後，可望於未來1、2天去化，對股市的影響將逐步緩和，台股可能嘗試探底，只是國際股市動向仍將牽動台股表現，仍須密切留意。

台灣投信投顧公會理事長張錫

俄烏局勢升溫影響，台股跌破萬八，投信投顧公會理事長張錫今天強調，大趨勢成形就是不會改變，美中貿易戰凸顯台灣地位，台股有獲利率及殖利率保護相對具支撐，短線受到區域性戰爭等短期事件影響，都是好的進場點。

投信投顧公會今天舉行媒體交流會，面對市場擔憂地緣政治波動影響全球走勢，張錫表示，俄烏戰事當然會衝擊心理面，也會對股市及油價影響，但以歷史經驗看，長期趨勢沒有改變，短期事件影響都只是個過程。

張錫舉例，2007年蘋果推第一支iPhone手機當時APPLE的股價是90多美元，期間儘管經歷金融海嘯、歐債危機還有後續的升息，用去年來算APPLE漲了50倍，所以長期來看趨勢就是最大的力量。

他說明，所謂趨勢就是一去不會回頭的，包括區域性小規模戰事、Omicron疫情、這些都算是短線事件，至於大趨勢包括，5G、6G、低軌衛星、AI、電動車、Meta、老年化等都是未來趨勢。

至於升息議題，中央社引述張錫指出，目前升息4碼是市場共識，台股去年現金殖利率在4%左右，儘管升息，台股有高獲利及高現金殖利率，不至於出現資金排擠效應，只要趨勢是對的，台股向上有趨勢推動，下檔有基本面支撐，不需要太擔心。