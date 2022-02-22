【民調】俄羅斯派軍進入烏東•逾6成民眾不相信中國會打台灣　2022大選•在野黨情勢極嚴峻

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 俄烏衝突今天(2/22) 出現最新發展，俄羅斯軍隊打算以「維護和平」的藉口派兵進入烏克蘭東部，根據台灣民意基金會在2月14、15日進行的民調，有七成七的台灣人知道俄烏情勢緊張，很可能開戰；其中五成一傾向認為不可能真的開戰、六成一認為俄烏一旦開戰，歐美各民主國家應出面力挺烏克蘭；而有高達六成三不認為中國會出兵攻打台灣。

台灣民意基金會今(2/22) 發布「俄烏衝突、兩岸危機與台灣民主」最新民調結果。

俄烏衝突與兩岸議題

台灣民意基金會董事長游盈隆說，俄烏軍事衝突，今年一月就陸續傳出，各國紛表嚴重關切。咸認一旦爆發戰爭，將是二戰以來，歐洲最嚴重的戰爭，不但傷亡慘重，也將改變國際秩序，威權專制勢力抬頭，為世界帶來不可測的兇險，台灣也無法置身事外。

根據該基金會的民調，在二十歲以上台灣人中，七成七有聽說俄烏情勢緊張，很可能開戰的傳聞，二成三沒聽說，透露超過四分之三以上台灣成年人有跟上這件發生中的世界性大事，在一定程度上，表現出台灣是一個相當國際化的自由開放社會；

此外受訪者當中只有二成二感覺俄烏之間有可能在一兩星期內開戰，五成一傾向認為不可能。

台灣有六成民眾認為，俄烏一旦開戰，歐美各民主國家應出面力挺烏克蘭，一成四認為不應該；在另一項問題中, 過半數台灣人傾向認為俄烏一旦開戰, 美國應派兵進入烏克蘭，阻止俄國入侵行動。

游盈隆分析說，台灣人對美國總統拜登這項作為的反應，可以形容是「群起譁然」。這明顯是一種台海軍事危機的心理投射，但他認為，更重要的是，「山姆大叔心目中台灣與烏克蘭的重要性是否等量齊觀」。

民調結果也顯示，二十歲以上台灣人中，二成七基本上認為，在目前情況下，中共可能隨時會出兵攻打台灣，尤其當俄烏戰爭爆發之後；但有高達六成三認為不可能。

政黨支持度

在政黨支持度方面，民進黨29.2%領先各黨，民眾黨16.2%位居第二，再度超前國民黨，國民黨支持度下滑至15%，時代力量5.5%、台灣基進4%，其他政黨合計1.6%。

基金會分析，經驗證據顯示，民眾黨在20至44歲年齡層遙遙領先國民黨，而國民黨在45歲以上年齡層大幅領先民眾黨。這宛如中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是45歲，未來可能再往上提，只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。

在國民黨方面，連兩個月社會支持減弱，累計下滑4.6%，15%是自2016年7月以來史上第三低。對一個民意支持已顯薄弱的在野黨明顯構成重傷害，尤其被台灣民眾黨再度超前，退居第三，前景堪憂。

民調也顯示，20歲以上台灣人中，有4成2是泛綠認同者，其中深綠13.3%，淺綠約2成9；同時，有1成8是泛藍認同者，其中3.4%深藍，約1成5淺藍；此外，有3成5中性選民。泛綠支持者比泛藍支持者多24個百分點。

游盈隆指出，政黨認同強弱是決定選舉結果的關鍵因素之一，若以2018選舉年，1月藍綠認同只相差4個百分點，如今2022年2月，同樣是選舉年，藍綠認同卻相差24個百分點。對藍軍來說，是一個非常不妙的跡象。

蔡蘇施政

均有五成滿意度

據台灣民意基金會22日發布的最新民調顯示，5成受訪者基本上贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，3成7不贊同，蔡總統聲望剛好越過50%大關，回到闊別已久的5字頭；至於行政院長蘇貞昌的施政表現，有5成1受訪者基本上滿意，4成不滿意，滿意比不滿意多11.4 個百分點。

1月22日，蔡英文因親臨經國七海文化園區和蔣經國總統圖書館開幕儀式致詞，引起民進黨內同志與支持者強烈反彈；2月8日，蔡政府宣布開放日本福島核災區周邊5縣農產品及食品進口，在野黨與可觀的社會大眾反彈是必然，但從短期結果看，這2項爭議並沒有造成蔡英文聲望的顯著折損與下滑。

游盈隆提到，根據台灣民意基金會2018年10次全國性民調結果，當時蔡英文的平均聲望是31.98%，對比2022年初蔡英文平均聲望49.95%，兩者相差18個百分點，民心向背，一望可知。

換言之，除非2022年蔡英文犯下重大政治性或政策性錯誤，或有重大突發性事件造成全國性民意丕變，否則2022九合一地方選舉，在野黨將面臨極嚴峻的挑戰。

本次民調委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間為2022年2月14、15日，以全國20歲以上成年人為範圍，採全國住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人，抽樣誤差95%信心水準下約正負2.98%，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

(資料來源: 台灣民意基金會)