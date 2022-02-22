台灣藝術家參展巴黎「藝術之都」沙龍展　拉近藝術與民眾距離

今年共有9位臺灣藝術家參與巴黎大皇宮舉行的「藝術之都」（ART CAPITAL）沙龍展(圖/插畫家王子麵 Miss.Noodle) 今年共有9位臺灣藝術家參與巴黎大皇宮舉行的「藝術之都」（ART CAPITAL）沙龍展(圖/插畫家王子麵 Miss.Noodle)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)巴黎年度「藝術之都」（ART CAPITAL）沙龍展聚集超過2,000件作品，帶來為期5天的展覽，拉近藝術與民眾距離，台灣有9位藝術家參加。

每年於巴黎大皇宮舉行的「藝術之都」沙龍展於2月16至20日展開，本屆巴黎藝術之都沙龍展由法國藝術家協會、獨立者沙龍等協會組成評審團，評選出逾650位涵蓋繪畫、雕塑、版畫、攝影等領域的藝術家參展。

今年共有9位臺灣藝術家參與，包括郭豫珍、潛水夫、邱秉御、莊惠祺、鍾莎媞、辜琪鈞、郭欣昀、王子麵及張瑜珍。

法國藝術家協會的創立可追溯至1667年著名畫家高樂貝（Colbert）為路易十四舉辦沙龍的年代，並於1881年正式命名為法國藝術家協會（Société des Artistes Français）。協會目前計有數百名會員，包含畫家、雕塑家、版畫家等，並自1901年起，每年在巴黎大皇宮舉辦「藝術之都」沙龍畫展。

大皇宮（Grand Palais）是1900年為巴黎博覽會建造，為巴黎著名展場之一，諸多著名國際性大展皆選擇在此展出。2021年起大皇宮進行整修，巴黎市政府特別於巴黎艾菲爾鐵塔前的戰神廣場（Champ de Mars）設置臨時性展場，本屆沙龍畫展即在此展出。

目前巴黎疫情尚未趨緩，臺灣參展藝術家們如郭豫珍等人雖無法親赴展場，駐法國代表處大使吳志中仍率巴黎文化中心同仁前往支持，並代表文化部長李永得表達祝賀之意。