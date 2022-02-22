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【快訊】俄羅斯承認烏克蘭東部2獨立共和國•隨即下令駐軍　美法英等6國要求安理會緊急會商

諷刺的是, 聯合國安理會2月份剛好是由俄羅斯擔任輪值主席國，因此由他們安排正式會議時間。美聯社報導, 會議預定在紐約時間晚間9點 (台灣時間22日上午10點左右) 召開, 但究竟是否會開議, 仍待觀察。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/22 09:52
圖為俄羅斯總統普丁21日在莫斯科召開國安會議的情形 (美聯社)
圖為俄羅斯總統普丁21日在莫斯科召開國安會議的情形 (美聯社)

圖為俄羅斯總統普丁21日在莫斯科召開國安會議的情形 (美聯社)

圖為俄羅斯總統普丁21日在莫斯科召開國安會議的情形 (美聯社)

延伸閱讀: 【影片】烏克蘭東部前線小鎮槍砲聲不斷　一幼兒園無辜遭擊中

（台灣英文新聞/國際組　綜合外電報導）俄羅斯總統普丁在當地時間21日簽署命令(下圖) , 承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制地區, 為獨立實體。數小時後隨即派兵進駐這兩個地區, 宣稱是進行「維持和平」的任務。

【快訊】俄羅斯承認烏克蘭東部2獨立共和國•隨即下令駐軍　美法英等6國要求安理會緊急會商圖/美聯社

美國CNN報導, 目前並不清楚這是否意味國際社會近期一直擔心的「入侵烏克蘭」行動, 正式展開, 不過美國和西方國家21日同聲警告, 普丁這項行動, 可能引發更大烏克蘭境內更大的戰事!

稍早法新社引述外交消息來源指出，美、法等6國已要求聯合國安全理事會，針對俄羅斯承認烏克蘭境內兩個親俄地區為獨立實體一事，於當地時21日稍晚召開緊急會議。

根據烏克蘭致聯合國的信，要求召開這次會議的國家，還包括英國、愛爾蘭和阿爾巴尼亞。

諷刺的是, 聯合國安理會2月份剛好是由俄羅斯擔任輪值主席國，因此由他們安排正式會議時間。美聯社報導, 會議預定在紐約時間晚間9點 (台灣時間22日上午10點左右) 召開, 但究竟是否會開議, 仍待觀察。

在烏克蘭致聯合國的信中，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）援引聯合國憲章（UN Charter）和議事規則，要求讓他代表烏克蘭，參加任何相關的緊急會議。

信中同時要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的代表出席這場緊急會議。

美國駐聯合國代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，她支持召開緊急會議。

她在聲明中說：「安理會必需要求俄羅斯，尊重聯合國會員國烏克蘭的主權及領土完整性。」

「俄羅斯的聲明不過是場戲，顯然是為了進一步入侵烏克蘭製造藉口。」

【快訊】俄羅斯承認烏克蘭東部2獨立共和國•隨即派兵進駐　美法英等6國要求安理會緊急會商

【影片】烏克蘭東部前線小鎮槍砲聲不斷　一幼兒園無辜遭擊中
俄羅斯
烏克蘭
聯合國
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