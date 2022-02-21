和逸飯店‧台南西門館攜手《貓》帶你親臨感受百老匯音樂劇

和逸飯店‧台南西門館深受親子族群喜愛，與美國卡通頻道（Cartoon Network）合作，打造獨特創新的親子主題旅遊體驗，長期以來也積極提供給旅客優質與多元的住房專案，今年跨界與全本音樂劇《貓CATS》合作，即日起至3月10日推出音樂劇《貓》住房專案，含「自助式早餐」及「音樂劇門票」(價值5,600元)，每晚只要7,999元起，加入AMAZZING CLUB會員訂房再享額外5%折扣與多重禮遇，隨著振興券及國旅券即將在4月底到期，和逸飯店‧台南西門館表示：「要讓旅客們不用出國，在國內旅遊同時也能觀賞到國際級高水準的演出！」

台南獨家 | 官方指定住宿！住房專案7,999元起！逸起來場百老匯之旅

被譽為世界四大百老匯經典音樂劇之一《貓》音樂劇盛大抵台，受疫情延宕一年，許多劇迷非常扼腕，今年3月11日至3月13日將於台南文化中心登場，重現華麗舞台風采，而和逸飯店‧台南西門館趁勢推出「府城百老匯之-貓」1泊1食住房專案，含豐盛早餐及音樂劇門票兩張(價值5,600元)，每晚只要7,999元起，要讓劇迷們近距離感受經典名劇的魅力，即日起至3月10日熱烈開賣中，錯過不在，立即安排來場台南百老匯音樂之旅吧！

振興券晚鳥優惠！Cozzi KITCHÉN任一餐點第二項五折

手邊的振興券還記得放在哪嗎？振興五倍券使用期限進入倒數計時，和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCHÉN祭出紙本振興券晚鳥優惠，2月25日至4月30日來店用餐消費任一品項餐點，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，即享第二件五折優惠，加入AMAZZING CLUB會員再加贈精選蛋糕乙份！Cozzi KITCHÉN主廚結合台南在地滋味與創意烹調手法，設計出「台南虱目魚沙拉盤佐泰式醬」和「奶油南瓜濃湯附府城蝦餅」，另外也專為小朋友設計獨享套餐，提供家長假日遛搭小孩好去處，消費用餐還可以優惠價139元加購奇趣操場暢遊券，小火車、電動車等多款遊戲設施讓小朋友開心玩，大人們輕鬆在旁享用下午茶餐點，把握最後倒數機會，把振興券拿出來變成你喜歡的樣子吧！

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