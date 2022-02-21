台南遠東香格里拉周年慶首波優惠 身份證號「4、5、6、7、8」住房折扣

台南遠東香格里拉迎接3月23日周年慶，飯店每週將不間斷推出住房及餐飲優惠，以超值住宿體驗及多元美食選擇，回饋賓客長期的支持！其中餐飲部分，三月推出用餐不限金額送餐飲再消費300元抵用券、單筆消費滿1,300元，可參加幸運抽獎活動，獎項總價值超過一百二十萬元，內含景觀豪華客房雙人入住含早餐、自助餐券、櫻桃烤鴨三吃券、英式下午茶、爐烤美國牛排券、餐飲現金抵用券及歐舒丹旅行沐浴組等多項大獎。住宿推出「我生日．你禮遇」對號入住專案，四月底前出示身份證號含「4」、「5」、「6」、「7」或「8」預定優享價任一房型可享85折或五碼全中免費升等客房。

搶攻春遊度假商機，台南遠東香格里拉在周年慶前，率先推出「我生日．你禮遇」對號入住周年慶專案，即日起至4月30日止，只要身分證號含「4」、「5」、「6」、「7」或「8」任一碼，以官網優享價預訂指定房型可享85折，每房不含早餐最低3,650元起（原價每晚23,100 元，約原價的16折）、含早餐最低4,038元起（原價每晚24,508 元，約原價的16折）；除此之外，身份證號含上述五碼，立即免費升等至雅仕套房，並贈送豪華閣貴賓房傍晚雞尾酒時光及各項禮遇，每日限量供應。不論是平日給自己放個假或周末假日親友同行，到陽光燦爛府城古都，隨心挑選享優惠。以上價格需另加10%服務費及5%稅，房價視每日浮動而訂，一張身份證限定一間客房。線上訂房: https://sltn.tw/Rms。

整個三月，美食優惠不間斷！食客饕家不能錯過3月1日至31日，大廳茶軒 每日晚間6至9點推出「啤酒肉食嘉年華」，精選多道餐酒佳餚及沁涼啤酒每套499元起、The Mezz牛排龍蝦館則推出「點主餐送甜點」活動，每周五至周日晚間6點至9點，用餐就送味蕾視覺雙享受的煙燻檸檬塔甜點、而廣受歡迎的品香坊外賣部，活動期間推出「天天好友日」手沖咖啡及茶品第二杯五折，3月23日「快閃12小時」買一送一大放送 (贈送與購買同類品項)! 除此之外，3月14日至17日，凡至醉月樓非包廂區用餐每位贈送招牌雞汁小籠包、貴賓包廂則贈送每桌精選紅酒乙瓶；3月21日至24日，遠東Café自助餐廳晚餐時段加碼現切爐烤戰斧牛排與羊腿。欲瞭解更多周年慶相關資訊，網址https://sltn.tw/13thFnBoffer。*禁止酒駕，未成年者請勿飲酒*

以上專案即日起接受預訂。台南遠東香格里拉地址：台南市大學路西段89號。訂房專線 (06)702-8899，訂房電子信箱：reservations.sltn@shangri-la.com；餐飲訂位專線 (06)702-8856，訂位電子信箱：foodandbeverage.sltn@shangri-la.com。