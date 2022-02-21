開戰前最後一搏 法國總統牽線 拜登、普丁同意就俄烏問題召開峰會

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了避免俄烏緊張情勢釀成二戰以來歐洲最大戰禍，僅管大軍壓境，砲擊不斷，外交努力仍未停歇。在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）居中斡旋下，美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「初步同意」舉行峰會，然而變數仍多，發展難料。

綜合路透與美聯社報導，馬克宏這些日子以來熱線不斷，致電拜登、普丁、英國首相強生（（Boris Johnson）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等人，終於敲定拜登與普丁面對面解決問題。不過，白宮強調前提是「俄國尚未開戰」，而克里姆林宮則稱「若有必要會見，談細節還太早」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）擬於24日會晤時討論「拜普會」，但前美國駐俄大使Michael McFaul對峰會並不抱太大希望，更呼籲必須讓澤倫斯基加入才有意義。

就在各方為和平最後一搏之際，地面狀況卻不那麼樂觀。目前至少15萬大軍陳兵烏克蘭邊界，而俄國與白俄羅斯20日宣布要延長聯合軍演，更提供了攻下烏國首都基輔的橋頭堡。白俄羅斯與烏國北境接壤，距基輔僅75公里。此外，美國衛星公司Maxar指出，俄方在森林、農場、工業區持續部署戰備，最近的離烏國僅只有15公里。

與此同時，烏軍與烏東分離主義份子17日起便已開火、砲擊連連，互相指控對方違反了停戰協議，烏東勢力更已開始撤離百姓、集結兵力，稱基輔即將掃蕩該地區，烏方則反控這是為俄國入侵設計的嫁禍行動。

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