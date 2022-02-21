特務J搶先看！APUJAN 2022秋冬時裝秀大玩懸疑諜報風　台灣倫敦時裝周同步上映

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) APUJAN今(21)日發表 2022 最新秋冬系列「 故事奪還者」(The Ballad of A Story Keeper)，時裝秀影片由品牌創意總監詹朴執導，帶來一場猶如「愛麗絲夢遊仙境科幻版」的奇幻冒險。

你沒看錯！這是一場由武打場面開頭的時裝秀，APUJAN已連續四年與倫敦時裝周同步於線上發表，品牌創意總監詹朴今年首次擔任導演，品牌時裝秀透過鏡頭影像訴說織品細節，延續一貫的奇幻風格，今年加入諜報元素，由女星曾愷玹化身時裝世界神秘特務領銜演出。

詹朴表示，一直以來都很想嘗試諜報風格，此次的時裝秀圓夢從特務視角營造懸疑奇幻氛圍，「特務的角色就像是換服裝的人，潛入不同場合時就像是那的演出者」，希望透過鏡頭帶出一段冒險的時裝秀。

設計師形容最新的時裝秀影片為「愛麗絲夢遊仙境科幻版」，像是進入另一個世界遇到形形色色的人最後想要回家，靈感來源來自科幻小說電影，包含《俄羅斯情書》( From Russia，With Love ) 、《鍋匠、裁縫、士兵、間諜》(Tinker Tailor Soldier Spy)、《銀翼殺手》（Blade Runner)等。

台灣女星Janet謝怡芬穿上APUJAN性感禮服出席金鐘56紅毯成為眾人焦點。(圖/APUJAN)

回顧去年金鐘56女星謝怡芬大獲好評的紅毯造型，也是出自詹朴之手，大片露背開高叉設計十分性感又典雅，詹朴希望穿上品牌服裝的人都是有自信、舒適、能表達自己的，不讓服裝掩蓋本來的個性，「當你穿上後感到堅強，可能是因為你本身就是堅強的女性。」

至於已連續四年透過數位方式參與倫敦時裝周，詹朴說會希望回去英國實體展演，因為在那裡會跟來自各國形形色色的人合作，產生很多不同元素，但回到台灣後接到很多不同跨界合作，加上也透過時裝影片讓更多外媒認識台灣，這些都是意想不到的。

詹朴說，「金馬影帝莫子儀的魅力是不分國界的！」去年莫子儀化身夢境偵探主演品牌時裝秀「夢中搜查令」（In Dreams, We Investigate），導演殷振豪結合微電影跟走秀以科幻手法拍攝，也是首次推出品牌主線男裝作品，影片播出後，許多國際時尚媒體對神秘帥氣的莫子儀感到十分好奇紛紛詢問身分。

最新時裝秀由曾愷玹、簡廷芮、 大元（林艾璇）、林襄特別出演， 將於倫敦時裝周官方日程線上發布，同步於今日晚上7點15同步於品牌YouTube頻道首播。