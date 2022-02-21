疫後新世代商機　TIMTOS x TMTS 2022盛大開展

(台灣英文新聞 / 綜合報導)在全球工具機展覽受疫情衝擊的情況下，台灣兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展今（21）日在台北南港展覽館1、2館盛大登場，共有來自950家參展商使用5,100個攤位，並採取實虛並進Hybrid模式，為期6天的實體展搭配一個月的線上展。蔡英文總統、行政院蘇貞昌院長、經濟部王美花部長、美國在台協會孫曉雅處長等貴賓一同與主辦單位外貿協會黃志芳董事長、機械公會魏燦文理事長及工具機公會許文憲理事長出席開幕典禮。

外貿協會黃志芳董事長表示，這次TIMTOS x TMTS 2022開展意義不凡，感謝多方同心合力才能成就此疫情後臺灣最大的國際展覽，也是2022年初全球首發的工具機大展。黃董事長也指出，機械業面臨各國邊境管制、全球供應鏈結構性改變及地球暖化等挑戰，以往的全球供應鏈，正蛻變為區域製造模式，並趨向新興領域發展，如智慧移動、低軌衛星、航太等產業；而愈來愈多企業經營理念，融入ESG在商品製造的應用，也加速實現永續環境的目標。

機械公會魏燦文理事長指出，TIMTOS x TMTS 2022展猶如擂響2022業績長揚的戰鼓，是一場漂亮的勝仗，尤其2021年臺灣工具機持續穩坐全球出口第三，出口更較去年同期增加29.1%，可見臺灣工具機產業在疫情下展現的韌性。

TIMTOS x TMTS 2022融合兩展能量，為全球工具機業者提供展示最新機種與智慧製造解決方案之重要國際平台，來自16國/地區海內外廠商齊聚一堂，全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國也籌組國家館共襄盛舉，各領域領導品牌菁英雲集如友嘉、銀泰、穎霖、上銀、新武、高鋒、慶鴻、和和、美捷科(MAZAK)、東台、油機、瀧澤、永進、創浦(TRUMPF)、台中精機、台達電子等，另工具機關鍵零組件中的控制器四雄台灣發那科(FANUC)、台灣三菱(MITSUBISHI)、海德漢(HEIDENHAIN)及西門子(SIEMENS)亦全到場參與展出。展覽聚焦「智慧製造」及「智慧關鍵零組件」兩大主題，展出內容囊括工業4.0、智慧製造解決方案以及工具機完整產業供應鏈。

外貿協會指出，國際買主現階段雖無法入境，外貿協會也規劃多元線上活動，透過線上導覽員或視訊採洽進行觀展商洽，總計有64國超過1,500名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽已累計安排超過700場次。

由德國經濟辦事處籌組的「德國館」，這次有15家產業德國公司將在2022台北國際工具機展展示「德國製造」的最新技術及客製化的創新成果。德經處處長林百科先生表示，德製工具機與機械以其持久及耐用性聞名。無論是最新的硬體配件、監控及量測系統、或是逆向工程和認證，我們德國館的展商涵蓋了機械領域的各式需求。他強調，高品質的工具機和設備是任何現代製程的基石。工業4.0及數位化的進展，將帶來需求量的成長；而德國公司將可透過其卓越的產品及技術，以無可比擬的性價比來滿足這些上升的需求。

總統 蔡英文女士和行政院院長 蘇貞昌先生在內的貴賓團也至現場參訪德國館。(照片由德國經濟辦事處提供)

今年TIMTOS x TMTS推出的一系列的服務國內外參觀者的創新作法，目標打造會展新常態風貌、提升觀展體驗，包含針對國外買主及媒體推出的6大加強作法：線上展TIMTOS x TMTS Online、行動採洽、展場直擊Live Tour、全球機械採購大會、媒體帶你看展及媒體遠端導覽，以及為國內業者推出產業論壇、技術研討會及4大創新節目：「智慧製造主題導覽」、「製造癮Podcast」實境秀、刀具獵人限時闖關任務及午後爵士。其中行動採洽及主題導覽報名熱烈超乎預期，主題導覽更是吸引上百家有擴廠或回流的臺商報名，有助開發國內工具機策略合作及採購商機。

TIMTOS x TMTS實體展自2月21日至26日，每日展出時間上午10時至下午6時，全程符合經濟部「會議及展覽防疫管理措施指引」，並設有專責防疫小組、發送參展商「防疫包」，導入QR code無接觸式入場報到、展期間雙效消毒機器人等，進行全日噴霧消毒及夜間紫外線消毒，讓參展廠商及參觀者都能安心參與。更多展覽最新消息、線上線下活動詳情及防疫措施，請至官網：www.timtos.com.tw查詢，亦請鎖定官網及展覽社群粉絲頁。

TIMTOS x TMTS 2022盛大開展。(照片由總統府提供)