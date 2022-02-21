退而不休的茶情延長賽 范李淑治獲碧螺春茶王特等獎

新北市三峽區范李淑治與先生范添貴連袂合作， 奪得新北好茶-三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑冠軍，范添貴在55 歲退休後，夫妻倆重拾兒時做茶的興趣，五十而知天命再創佳績， 一杯延續茶葉情懷的好茶絕配上市。

范李淑治今年64歲，范添貴是茶葉產銷班第1班長， 范李淑治表示，倆夫妻從小就接觸茶葉，先生開公車30多年， 感受到周遭農友的辛苦，毅然決定55歲退休後重新做茶， 她則協助採茶、製茶及挑茶葉工作，比賽時注意天候變化， 製茶時細心傾倒茶菁的力道，互相激勵對方要勤勞。 在經營恬緣有機茶園上更注重環境生態，不僅通過有機驗證， 具產銷履歷驗證，也獲得慈心與政府合作的綠色保育標章， 擁有良好的生態環境，成功孕育出上萬隻的黃胸黑翅螢火蟲， 推廣種植有機茶，和火金姑共生，提供最健康的茶給消費者外， 秉持用心做茶精神，歷經10年努力逐步累積經驗，曾在2020年 獲得第一屆新北市白茶評鑑比賽頭等獎，2021年終獲新北好茶- 三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑特等獎茶王頭銜， 更踏著穩實腳步前進。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽地區茶園面積約180公頃，空 氣濕潤涼爽且雨量均勻，土壤富含有機質，具得天獨厚的環境條件， 非常適合茶葉種植，碧螺春有色、香、味、形四絕之美，屬「 不發酵茶」，是台灣綠茶特極品，採摘下來的嫩葉不經發酵(氧化) ，直接進行殺菁(香氣定型)、揉捻(成型)和乾燥， 製成外觀新鮮碧綠，嫩芽牙尖有白毫， 形狀細長並彎曲似螺旋形狀的碧螺春，好茶沖泡冷熱喝皆適合， 熱泡時有豆香型態的新鮮清香， 冷泡則是更有牧草般的新鮮芬芳氣味， 邀請大家來享受這天然獨特小確幸茶品。

新北市農業局長李玟表示，新北市境內生產6種地方特色茶， 分為甘甜爽口帶有綠豆清香的碧螺春、帶有花香氣味的文山包種茶、 注重喉韻香氣滋味也均勻的龍壽茶、 富有果香如同水果茶般的東方美人茶、 帶有炭火風味的鐵觀音及具有紅茶口感卻有輕微果香的蜜香紅茶， 致力生產優質且安心的茶品，新北市評鑑比賽也實施「茶清方案」， 進行農藥殘留檢測，替消費者把關茶品安全， 因此選購茶品時可選購「新北好茶」比賽茶，不僅喝的安心， 也是給在地茶農肯定。在地茶品可洽三峽區農會(02)2671- 1002或洽在地茶農友范李淑治小姐0910-353790選購 。

照片來源：新北市政府農業局提供