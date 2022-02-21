學柿染、穿族服作美食、親子用錄影傳愛 新北響應世界母語日

2月21日為聯合國教科文組織所定之「世界母語日」 ，目標是讓大眾認同保護語言的重要性， 促進母語傳播運動及語言文化多樣性的價值。新北市教育局響應世界 母語日，今年與知名插畫家「柴語錄」合作，日前在新北學Bar臉 書粉絲專頁辦理【秀母語賺紅包】母語傳愛活動， 用母語表達愛和祝福，同時新北市學校也辦理穿族服作美食、 學柿染等相關活動，讓孩子體驗並了解母語文化。

教育局長張明文表示，本土語教育推動目標在打破語言學習框架， 讓孩子能驕傲用母語、說母語，營造多語城市。新北市作為多元族群 聚集城市，在教育現場透過課程融入及情境營造等方式， 提供學生多元文化學習機會， 並透過母語向下扎根活動讓民眾明白母語不再只是語言課程， 而是生活必需品並運用於日常生活中。

張明文還說，這次活動由教育局與柴語錄合作透過新北學Bar臉書粉絲專頁， 開放讓民眾上傳本土語說祝福語影片， 在疫情期間一同打氣給予祝福。家長游小姐表示， 疫情沒辦法常常回爺爺奶奶家， 孩子常常要求要跟老人家用閩語視訊， 剛好藉這次機會祝福兩老在疫情中也要保持身體健康，呷百二喔。

客家語張祝娟老師表示，一直想教導學生學過年的客家語吉祥話， 剛好藉錄影機會教學生，能讓母語用在生活上， 真的覺得非常有意義。而學生隔天也興奮地分享， 晚上立刻現學現賣跟父母拜晚年。族語教師楊以潔老師也說， 從小說母語長大，覺得說母語一直是自己的驕傲， 這次把握機會大聲用母語說出愛，實在是太棒了。

另外，新北市學校也透過世界母語日辦理相關活動，例如烏來國中小 附幼打造香菇椴木場，設計「烏來Laqi Na Tayal耕食趣」活動，融入自然、空間、 人的環境學習族語來達到境教效果。而且為了產生語言識別感， 營造學族語氛圍，讓學生穿著泰雅族服來製作烏來泰雅特色美食， 並藉由農作介紹泰雅詞語傳統故事，讓學生大呼新奇。

北新國小則是辦理世界母語日客家系列活動， 親師生共同體驗開嘴獅黏土造型捏塑、客語小劇場和柿染。 其中透過柿染活動，讓孩子了解客家產業、文化與創意多元發展， 更結合環境教育呼籲環保再利用概念， 親師生共同認識體驗客家文化，具創意又有意義。

新北市教育局表示，未來將持續透過生活化、趣味化學習， 讓母語從小扎根做起，積極傳承臺灣母語文化精鍊之美， 同時也邀請家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語， 共同為本土語言及文化傳承努力。

照片來源：新北市教育局提供

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