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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超63.12億元

賣超群創15.51萬張最多，另買超華邦電10.68萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/02/21 17:03
臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超63.12億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/2/14~2022/2/18）外資在集中市場總買進金額為3,605.83億元，總賣出金額為3,668.95億元，賣超為63.12億元，另統計自2022年年初至2月18日止，外資總買進金額為2兆3,366.88億元，總賣出金額為2兆3,651.67億元，累計賣超為284.79億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆5,156.00億元新台幣，占全體上市股票市值的43.40%，較2月11日的24兆7,999.68億元新台幣，減少2,843.68億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進207,284千股，賣出100,492千股，買超106,792千股。

第二名：華航：買進440,378千股，賣出338,169千股，買超102,209千股。

第三名：長榮：買進115,900千股，賣出58,613千股，買超57,287千股。

在外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進76,557千股，賣出231,660千股，賣超155,103千股。

第二名：聯電：買進128,067千股，賣出220,946千股，賣超92,879千股。

第三名：友達：買進54,706千股，賣出132,685千股，賣超77,979千股。

更新時間 : 2022-02-22 05:11 GMT+08:00

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