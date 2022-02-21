台灣土銀與罕病基金會共同主辦 2022國際罕見疾病日羽球體驗營公益活動

土地銀行副總經理曾學智(左一立者)、罕見疾病基金會創辦人陳莉茵(左二蹲者)與病友、家屬及教練團合影。(土銀提供) 土地銀行副總經理曾學智(左一立者)、罕見疾病基金會創辦人陳莉茵(左二蹲者)與病友、家屬及教練團合影。(土銀提供)

臺灣土地銀行為讓罕見疾病病友體驗羽球運動，特與財團法人罕見疾病基金會於國際罕病日前夕共同主辦「『羽球我來了，愛土地挺罕病』2022國際罕見疾病日羽球體驗營」公益活動。

臺灣土地銀行表示，該活動將在2月19日下午於土地銀行羽球館舉行，由土地銀行副總經理曾學智與罕見疾病基金會創辦人陳莉茵主持開幕典禮。在場許多病友均是第1次接觸羽球運動，而且能與東京奧運雙打金牌王齊麟、李洋及土銀教練團近距離的互動，都感到相當興奮及開心，這次活動讓病友除了體驗羽球運動樂趣外，也讓他們學習到球員在場上奮戰不懈的精神，大大提升了自信心。

土地銀行每年舉辦羽、網球夏令營，2021年因為疫情影響，未能舉辦，但土地銀行沒有忘記回饋社會的初衷，適時舉辦線上及現場「羽球我來了」及一系列的公益教學活動，勤走各地，散播羽球的種籽，公益教學的對象包括高中、國中、小學的青年學子及弱勢團體，為羽、網球運動向下扎根並善盡企業社會責任，深獲好評。

土地銀行已連續13年榮獲教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎項。多年來積極推展球類運動培育選手，屢奪得佳績，如羽球隊員王齊麟及李洋2員2021年連續勇奪BWF2020年終賽大獎賽及2站超級(1000)系列賽3項男子雙打冠軍，及「2020東京奧運」勇奪羽球男子雙打金牌，為我國奧運史上第1面球類獎牌，更是第1面金牌；網球隊預備隊員梁恩碩亦奪得2021年WTA女子網球巡迴賽(美國-查爾斯頓站)雙打冠軍，為國爭光。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵(左)致贈感謝狀予土地銀行， 由副總經理曾學智(右)代表接受。(土銀提供)