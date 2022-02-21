回來吧觀光客！ 睽違兩年 澳洲終開放國門大舉迎客

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了兩年嚴苛的邊境管制，澳洲21日終於全面開放國門，讓已接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗者入境，觀光業者磨刀霍霍，準備補回這「失落的兩年」。

綜合路透與美聯社報導，21日預計有50多個國際班次會陸續抵達澳洲，各大機場熱情迎賓，在雪梨，穿著袋鼠裝的工作人員揮著無尾熊玩偶、澳洲經典甜點歡迎入境人士，外頭還有DJ播放音樂，儼然一場迎賓派對。

國土安全部部長Karen Andrews強調，所有人入境前皆會確實檢查疫苗接種證明，以免重蹈塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）前陣子鬧出的軒然大波覆轍。他1月從西班牙飛往墨爾本，準備參加澳洲網球公開賽，透過自動系統取得簽證，卻因未施打COVID疫苗而喪失資格，後遭遣返，舉世譁然。

觀光是澳洲一大經濟支柱，產值高達600億澳幣（新台幣1.2兆元），從業人員占了全國勞動力5%。自2020年3月關閉國境以來，該產業受創甚鉅。澳洲旅遊局官員Phillipa Harrison預期旅客人數可望於兩年內回升至疫情前水準，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則表示，目前約有120萬人持有入境簽證。

為了防堵疫情，澳洲將自己打造成堅不可摧的堡壘，外人難越雷池一步，封城更是家常便飯，直到全民接種率大幅提升，方於去年11月陸續解封，改採與病毒共存路線，讓高專業人士與國際學生優先入境，至今全面開放。