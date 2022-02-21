高雄砂石場群聚源頭找到了！羅一鈞：台灣本土不明傳播鏈剩8條

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高雄砂石場群聚感染源終於釐清了，疑為群聚中首名感染者（案19530）衍生相關個案的序列與高雄港群聚幾乎相同，加上其入住防疫旅館的房間與高雄港交通船司機父母相鄰，因此高雄砂石場群聚案與高雄港群聚合併，本土不明傳播鏈減剩8條。

高雄砂石場群聚染疫大表哥女友的弟弟（案19530）1月10日從中國返台，曾和高雄港染疫個案同時間住防疫旅館，疑似在旅館被感染後，再傳給家人（案19434、19435），進而讓疫情燒向其家人就職的砂石場。

指揮中心指揮官陳時中說明，案19530入住防疫旅館的房間與高雄港交通船司機父母相鄰，再者經多次採檢病毒量越來越低，研判可能感染已有一段時間，推測其為砂石場群聚首名感染者，指揮中心便朝防疫旅館內感染方向調查。

而據最新基因定序報告，由於案19530的Ct值太高、病毒量過少，難以定序，因此，實驗室改對該個案的染疫媽媽進行病毒序列比對。

陳說，實驗室發現與防疫旅館隔壁與高雄港有關的交通船司機父母的序列僅差1位點，因此研判案19530是在高雄防疫旅館被感染，高雄砂石場群聚是由高雄港案衍生。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，砂石場群聚併入高雄港案後，截至目前，國內仍在監測中待釐清的感染源傳播鏈剩8條，分別為宗教協會衍生新北設計師案、新北樹林嘉聯益移工群聚案、汐止手搖飲店員案、板橋家庭群聚案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，及新北加強型防疫旅館工作人員案。