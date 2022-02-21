協助南台灣「頑皮世界」進口動物•涉浮報美金25萬元　三立電視台：主播李天怡已請辭

更新時間: 2022-02-21 21:49

首次發稿: 2022-02-21 17:30

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）檢調獲報，前三立電視台節目主持人李天怡與丈夫郭人杰等人，幫「頑皮世界」野生動物園進口動物時，涉浮報25萬美元（約新台幣700萬元）。台北地檢署今(21日) 指揮調查局兵分5路搜索，並約談李女等3人說明。

圖/李天怡臉書

位於台南學甲的「頑皮世界」於民國83年開園，是亞洲第一座私人創建可愛野生動物園，占地約20公頃，也是南台灣最大的野生動物園。三立集團旗下的三立影城民國109年初入主頑皮世界。

根據中央社，「頑皮世界」原本計畫從非洲引進包括18隻長頸鹿、白犀牛、羚羊等野生動物。不過，此舉當時引發動保團體台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會等3個動物保護團體關注，經多次溝通，雙方於110年8月間聯合聲明終止引進計畫。

檢調獲報，三立集團總經理、三立影城董事長張榮華在引進計畫期間，委託前三立電視台「消失的國界」節目主持人李天怡接洽動物引進事宜，李天怡與丈夫郭人杰及台商李吳達等3人接受頑皮世界委託，處理非洲進口事宜。

檢調懷疑，李女等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託進口非洲動物時，涉嫌抬高進口報價從中獲取不法所得，初估約美金25萬元。

北檢今天指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，預計訊問李女等3人說明，晚間陸續移送北檢複訊。

首次發稿: 2022-02-21 17:30

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）電視台前主播李天怡受託幫南台灣一家野生動物園進口動物時涉嫌抬高進口報價25萬美元。台北地檢署今天(21日) 指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談李女等3人說明。

檢調獲報，李女等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託幫南台灣野生動物園進口一批非洲動物時，涉嫌抬高進口報價，從中獲取不法所得，初估約美金25萬元，

北檢今天指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，預計訊問李女等3人說明。全案朝刑法第342條第1項背信罪嫌偵辦。

針對三立電視節目主持人李天怡因涉嫌浮報進口動物價格25萬美元，今天遭檢調搜索約談，三立今天表示，李天怡已自行請辭(編按: 包括新聞部總編輯職務)，她的所有主持工作已暫停。

李天怡等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託幫南台灣野生動物園「頑皮世界」進口一批非洲動物時，涉嫌抬高進口報價，從中獲取不法所得，初估約25萬美元（約新台幣696萬元）。

中央社今天引述三立表示，

「李天怡日前已經自行請辭，本案進入司法階段後，已暫停李天怡所有主持工作， 『消失的國界』節目則由李文儀暫時接棒主持。」

同時三立在回應中亦表示，頑皮世界因「全案進入司法程序，基於偵查不公開，不方便透露任何訊息」。

東森新聞報導, 三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，為擴充園區規模，想借重李天怡主持《消失的國界》的經驗，在國外所累積的充沛人脈，因此委託她幫忙購買進口非洲動物。