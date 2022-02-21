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【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/21 14:27
【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土

14:57更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及45例境外移入(24例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別為2例高雄大林煉油廠和1例桃機航警相關，這3例皆為居隔中陰轉陽。另1例本土個案為北市房屋代銷人員衍生的宗教團相關群聚。

另外，今年1月31日公布之案18874及2月19日公布之案20028境外移入病例，經基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮官陳時中說明，案20028為居住在北投區的50多歲男性，1月18日自中國入境，採7+7方案居家檢疫到1月31日期滿，過程中採檢都是陰性，但2月18日因為需要外派，再度採檢確診，Ct值29。

由於案20028在入境1個月後才驗出陽性，加上與案19665、19813足跡重疊、曾在同一餐廳用餐過，因此改判為本土病例。

至於案18874曾居住於新北防疫旅館，檢疫期滿後確診，Ct值15、病毒量高，經定序發現和隔壁房間印度返台的境外移入個案相同，同樣改判為本土個案。

【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土台北房屋代銷人員衍生的宗教協會群聚之個案關聯圖。(指揮中心提供)

【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土高雄大林煉油廠群聚之個案關聯圖。(指揮中心提供)

【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土感染源待釐清之個案關聯圖。(指揮中心提供)

【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土
今再增3間防疫旅館群聚事件，經基因定序後發現，與防疫旅館隔壁房定序相同，改判本土。（指揮中心提供）


指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、20例女性，年齡介於20多歲至80多歲，分別自美國(9例)、香港(3例)、荷蘭及澳大利亞(各2例)、日本、丹麥、加拿大、新加坡、馬來西亞、英國、孟加拉及德國(各1例)移入；另21例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,166,725例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,146,253例排除)，其中20,056例確診，分別為4,615例境外移入，15,387例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
高雄煉油廠
桃園機場航警
宗教協會
台北房屋代銷人員

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