【2/21台灣本土+4　境外+45】高雄大林煉油廠、桃機航警、宗教協會群聚擴大　另增防疫旅館群聚改判本土

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及45例境外移入(24例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別為2例高雄大林煉油廠和1例桃機航警相關，這3例皆為居隔中陰轉陽。另1例本土個案為北市房屋代銷人員衍生的宗教團相關群聚。

另外，今年1月31日公布之案18874及2月19日公布之案20028境外移入病例，經基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮官陳時中說明，案20028為居住在北投區的50多歲男性，1月18日自中國入境，採7+7方案居家檢疫到1月31日期滿，過程中採檢都是陰性，但2月18日因為需要外派，再度採檢確診，Ct值29。

由於案20028在入境1個月後才驗出陽性，加上與案19665、19813足跡重疊、曾在同一餐廳用餐過，因此改判為本土病例。

至於案18874曾居住於新北防疫旅館，檢疫期滿後確診，Ct值15、病毒量高，經定序發現和隔壁房間印度返台的境外移入個案相同，同樣改判為本土個案。

台北房屋代銷人員衍生的宗教協會群聚之個案關聯圖。(指揮中心提供)

高雄大林煉油廠群聚之個案關聯圖。(指揮中心提供)

感染源待釐清之個案關聯圖。(指揮中心提供)



今再增3間防疫旅館群聚事件，經基因定序後發現，與防疫旅館隔壁房定序相同，改判本土。（指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、20例女性，年齡介於20多歲至80多歲，分別自美國(9例)、香港(3例)、荷蘭及澳大利亞(各2例)、日本、丹麥、加拿大、新加坡、馬來西亞、英國、孟加拉及德國(各1例)移入；另21例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月20日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,166,725例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,146,253例排除)，其中20,056例確診，分別為4,615例境外移入，15,387例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。