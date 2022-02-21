【寒流來襲•保暖有訣竅】北市接獲至少27例OHCA、高雄25例　台灣各地方政府紛啟動「低溫關懷機制」

寒流來襲，宜蘭縣太平山21日上午8時許氣溫攝氏1度，山區下著霧雨但未降雪，園方呼籲遊客務必注意保暖。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社 寒流來襲，宜蘭縣太平山21日上午8時許氣溫攝氏1度，山區下著霧雨但未降雪，園方呼籲遊客務必注意保暖。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社

寒流發威，雪霸國家公園內海拔約3000公尺以上高山地區21日持續降雪，圈谷一帶積雪從50公分增加到80公分，整個雪霸聖稜線都呈現一片雪白... 寒流發威，雪霸國家公園內海拔約3000公尺以上高山地區21日持續降雪，圈谷一帶積雪從50公分增加到80公分，整個雪霸聖稜線都呈現一片雪白景緻。（楊姓山友提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）寒流襲台，近日氣溫直直落。截至今天（21日) 上午8時最新統計，台北市消防局19日共計接獲11件到院前心肺功能停止(OHCA) 案件，昨(20日) 接獲12件，今凌晨至上午8時則有4件，確切病因仍有待釐清。

中央氣象局20日上午表示，已有13個氣象站記錄到本次冬季以來最低溫，今天早上溫度逐漸回升後，23日再有一波冷空氣南下，一直到週末回溫才會比較有感。

圖/衛福部

根據台北市消防局21日最新統計資料顯示，19日共接獲11件到院前心肺功能停止（OHCA）案件，其中4人送醫、另7人未送醫；昨天則接獲12件內科OHCA案件，7件送醫、5件未送醫。

另外，今天凌晨至上午8時接獲4件內科OHCA案件，3件送醫、1件死亡未送醫，但是否受天候因素所導致，確切病因仍有待釐清。

高雄市消防局

接獲25件OHCA

南部方面，根據高雄市消防局統計，自昨(20日) 零時至今(21日)上午8時，共計接獲25件OHCA案件，但是否天寒造成，有待釐清。鳳山昨有男子因天寒致身體不適倒臥公園，警方協助送醫救治。

中央氣象局今天持續針對多縣市發布低溫特報，高雄上午也冷颼颼。高雄市消防局最新統計，昨天執行非創傷救護案件共204件、到院前心肺功能停止（OHCA）案件22件；今天截至上午8時，執行非創傷救護案件共46件、OHCA案件3件。

消防局表示，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證。提醒民眾早晚注意保暖，另呼籲注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

昨（20日) 傍晚鳳山分局新甲派出所員警獲報公園內有民眾須協助，到場發現48歲林姓男子倒臥在公園旁，員警協助攙扶送醫治療，並通知家屬。警方表示，經了解，林男是因天氣寒冷，突感暈眩體力不支跌倒。

小港分局桂陽路派出所日前查獲一起酒駕，41歲黃姓男子騎機車沒把口罩戴好，被攔查時發現酒氣濃厚，經員警酒測後，酒測值超標，依公共危險罪送辦。

警方表示，黃姓男子自稱天冷為了取暖，下班後到朋友開的藥房喝調配藥酒，以為調配藥酒酒精濃度不高，不會超標，沒想到要返家時，酒精還沒退。

台中市1男子疑天寒凍死

市府啟動街友關懷機制

台中市消防局21日表示，上午8時多在潭子區石牌公園內發現1名男子已明顯死亡，疑因天氣寒冷所致，將由警方釐清死者身分及死因。

消防局發布訊息指出，統計這次寒流路倒非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）案件，從19日上午8時至今天上午9時為止，共有1案。今天上午8時40分接報，位於潭子區石牌公園內發現1名男子已明顯死亡，後續則交由警方處理。

消防局表示，寒流期間低溫特報，是否因低溫造成猝死案件需醫生診斷，若是因為心血管疾病造成猝死，也應以醫院診斷為宜。

寒流來襲，台中市大甲區出現本島平地最低溫攝氏7.9度，中央社引述台中市長盧秀燕21日說，市府過年前就對街友提出防凍計畫，發放毛毯及禦寒衣物，並啟動低溫關懷機制，以平安度過寒冬。



台中市社會局指出，市府已於19日啟動街友低溫關懷機制，發送一呼百應簡訊，通知各區公所、警察局及民間網絡單位，掌握台中市各區街友露宿及身體狀況，並陸續到市區、公園及橋下等街友露宿區域，提醒街友保暖，發放禦寒相關物資。

考量入夜至清晨時最為寒冷，社會局指出，與「人安基金會台中平安站」合作，於晚間12時至隔日清晨6時，開設臨時避寒處所，以免街友遭凍發生憾事。

社會局表示，目前台中市共有35名街友接受收容庇護，包括人安基金會、台中市街友關懷協會、撒瑪黎雅婦女關懷協會、台灣喜信家庭關懷協會、社會局福滿安居等收容庇護機構，尚有約12床可以提供收容。

澎湖縣3件OHCA

今年首波寒流來襲，澎湖縣消防局3天來受理非創傷救護13件，共12人送醫，有3件則呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

澎湖縣消防局發布新聞指出，3件OHCA案件，其中1人是花蓮來澎湖工作的67歲男子，另2人為馬公73歲婦人和未送醫的白沙93歲老翁，但是否因寒流天冷猝死有關，尚待作進一步釐清。

澎湖消防局表示，19日下午4時至今天上午8時，因首波寒流來襲，澎湖發布低溫特報期間，共受理非創傷救護13件，其中有12人送醫。

中央社21日引述澎湖氣象站主任張欽雄說，澎湖這兩天受寒流來襲影響，籠罩強風濕冷，溫度介於攝氏10至11度間，昨天馬公還觀測到9.5度、西嶼與吉貝9.3度低溫，今天則稍微回暖個2至3度。

台東縣啟動「低溫關懷機制」

氣象局持續發布低溫特報，對於露宿在外街友，台東縣政府社會處啟動「低溫關懷機制」(如下圖) ，發送圍巾、暖暖包、厚外套、手套及熱食，並勸導入住庇護安置所。

氣象局表示，21日清晨受寒流及華南雲雨區東移影響，各地潮濕寒冷。台東縣長饒慶鈴和台東市長張國洲、社會處等一同到台東市幾處地方關心街友，送上保暖物品與熱食，希望可以為他們帶來溫暖。

饒慶鈴表示，社會處已啟動「低溫關懷機制」，關心縣內56名列冊街友，目前37人已安置在機構，還有19人在外面，勸導入住庇護安置所。

獨居長者的部分，社會處已請鄉、鎮、鄰、里長，主動關懷，提醒民眾，近日早晚溫差大一定要做好保暖，尤其長輩、幼兒或有心血管疾病者千萬要注意保暖。

台南地區近日受大陸冷氣團影響氣溫降低，台南市政府社會局派員加強街友關懷。（台南市社會局提供）中央社

寒流來襲，氣象局持續發布低溫特報，對於露宿在外街友，台東縣政府社會處啟動「低溫關懷機制」，發送暖暖包及熱食等，並勸導入住庇護安置所。（台東縣政府提供）中央社

寒流來襲，高雄市社會局啟動低溫關懷機制，社工持續到街友常露宿地點發放物資，並勸導接受短期安置。（高雄市社會局提供）中央社