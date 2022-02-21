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日本福島食品今解禁！台灣食藥署公告3原則3配套

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/21 11:46
圖為福島縣郡山市農產品直銷中心。（中央社檔案照片）

圖為福島縣郡山市農產品直銷中心。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）衛福部食藥署今（21）日公告開放日本福島5縣食品進口，也就是調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，並重申3原則及3配套，強調不符合規定一律退運或銷毀，不會流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定)，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，即福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品可開放進口。

衛福部指出，政府以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」3原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證（輻射證明及產地證明）、福島等5縣食品於邊境逐批檢驗」3配套，積極建立完整食安管理，維護民眾飲食安全。

衛福部說明，即日起將調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括禁止進口日本國內限制流通的產品，以及福島5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜。

此外，具風險食品應檢附輻射檢測證明及產地證明，即檢附雙證，包含宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣的菇類，宮城縣、岩手縣的水產品，靜岡的茶類產品，以及宮城縣、埼玉縣、東京都的乳製品、嬰幼兒食品。

衛福部強調，將持續把關並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。

更新時間 : 2022-02-22 05:10 GMT+08:00

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