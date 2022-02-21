〈財經主筆室〉台積電買庫藏股、三星卻面臨罷工危機　人才大戰一觸即發

晶圓代工龍頭台積電(2330)上周無疑是全市場焦點， 一連發布員工分紅、庫藏股，以及年薪500萬元徵政治學博士等這 三則重磅消息，其實全都透露了一個訊息，那就是「需才、 留才孔急」。

與此同時，台積電競爭對手-三星電子即將爆發成立50年來的首次 罷工危機，半導體業一場人才大戰似已一觸即發， 台積電也不可不立即回防，預做準備。

台積電15日宣布2021年員工業績奬金與酬勞（分紅） 總計約新台幣712億元，將於7月正式發放， 雖然此次員工分紅總金額跟著營收獲利同步創下歷史新高紀錄， 不過因為員工人數大增7000人，到去年底達5.7萬人， 導致平均每人可領125萬元，較去年平均139萬元來得少。市場 分析原因，除了員工人數增加外，台積電大擴產及去年已結構調薪2 成，因此員工分紅平均選擇偏保守的態度。

不過另一方面，台積電又宣布要實施庫藏股，從市場買回1387張 股票發給員工，是13年來再度實施。若以2月18日收盤價637 元來計算，大約價值8.8億元左右。目的是為了註銷去年4月22 日就宣布了要發行「無償配發」的限制員工權利新股。

亦即員工不必花一毛錢，就可以拿到這8.8億元左右的股票， 但必需是績效考核「S」級以上的高階主管、 和未來核心技術與策略發展人，這留住精英人才的用意非常的明顯， S級績效也引市場諸多聯想，也看出台積電在留才上精打細算， 算盤打得非常精。

而南韓三星電子與勞工的薪資談判則陷入僵局，勞方要求基本薪資調 高15.72%，遠高於去年初步同意的加薪7.5%（ 基本薪資調高4.5%+紅利調高3%）計入分紅後， 勞方要求的加薪幅度，總計達20%之多。工會威脅， 不惜推動公司創立53 年以來首次罷工。

上周最新消息，儘管韓國國家勞動關係委員會介入仲裁， 仍宣告調節失敗，工會將擁有舉行罷工的合法權利。 工會呼籲三星要縮小員工間的薪資差距， 並提供有薪假和更好的健保福利。

據三星提供給南韓交易所資料，2020 年12月底共聘用10萬9490名員工，平均年度薪酬為 1.27億韓元 (換算約新台幣300萬元左右)，和五年前相比增加26%，20 21年獲利亮眼，薪酬可能更高。日經亞洲 (Nikkei Asia) 則報導，三星集團全體員工去年底領到的獲利獎金相當於半年工資， 另外還獲得相當於兩個月工資特別獎金。

在半導體業獲利蒸蒸日上下，除了三星電子外，、SK海力士同樣提 高薪酬以留住員工，在 1 月向員工發放相當於 10 個月工資的獎金。以免人才遭中國挖角、 或流向更受歡迎的遊戲及網路公司產業， 例如Naver 和 Kakao等公司，而且三星已不再是南韓新鮮人求職排行榜首選。

那是因在韓國，三星不是唯一擁有競爭高端人才優勢的公司，據彭博 財經專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，南韓股市有「七公主」，漲幅甚至超越美國「 尖牙俠股」。這七檔股票占韓股比重已來到18%， 有望超過最大權值股的三星電子。

七公主包括2家生技公司（三星生物製藥及賽特瑞恩Celltri on）、2家電動車電池製造商（三星能源材料Samsung SDI和樂金化學LG Chem）、3家網路公司（Naver株式會社、Kakao、 網遊開發商NCsoft）這些公司「本夢比」 更具有競逐人才的優勢，這個現象正在帶動南韓的工資上揚。

台積電為了接軌國際、避免人才被挖角，除了調薪之外， 也需要祭出員工新股及分紅等措施來留才。 隨著全球人口老化與少子化，這場人才大戰效應， 能否延伸至其他科技股、產業或金融股，帶動台灣整體工資跟進上揚 ，亦值得我國留意關注。