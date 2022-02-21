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壯觀！桃園燈會5層樓高主燈「天空之城」愛爾蘭設計師操刀　林強電音光雕秀搭溪畔特色店家超享受

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/21 10:35
「天空之城」(圖/桃園市府)

「天空之城」(圖/桃園市府)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2022桃園燈會策展理念取自陶淵明的桃花源記，兩大主燈「天空之城」、「桃花林」及27組燈沿2公里老街溪畔展覽深受民眾歡迎，桃園市長鄭文燦決定將展期延長一個禮拜至本月28日。

必看！長32公尺、寬12公尺及高11.5公尺的最美主燈「天空之城」位於平鎮新勢公園，由紐約時代廣場跨年水晶燈設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良(Sammy Liu)聯手操刀，如同水晶宮的質感結合鈦金屬材質及光學有機玻璃建造，設計師在作品中心放置孔雀及白鴿符號具象化天空之城的展翅翱翔概念，電子音樂由知名音樂家林強打造，搭配燈光閃爍的主燈秀每晚6點至10點登場，每30分鐘展演1次，每次5分鐘。

外媒報導，5層樓高的「天空之城」的愛爾蘭設計師Canning來自卡洛郡（Co Carlow），是國際知名的水晶燈設計師，曾幫都柏林城堡(Dublin Castle)、溫莎城堡(Windsor Castle) 、美國甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)設計過燈飾。

Canning表示，此次創作籌備一年，因為疫情延遲了兩年，終於趕上今年的農曆年完工，通常這種規格的作品他會親身到該地監督，但是因為疫情所以他無法來台灣，取而代之的是無數的線上會議，光雕秀由兩台超級電腦(super computer)5種程式控制，「此次的驚人成果是玻璃工程、照明工作的壯舉，也包括由林強設計得令人驚嘆的音樂伴奏。」

桃園市觀旅局表示，這次燈會位於的老街溪左右兩岸有不少特色店家，包含呼應平鎮老煙囪為設計文青必訪的「豆‧拾光」餐廳，還有老宅化身的寵物有善「我們‧他們」咖啡廳、提倡減塑環保理念的「一起野餐」咖啡館，以及帶有老舊微醺色彩的「小舊閣樓」餐酒館、露天酒吧「小溪道」等，沿途都能發現驚喜。

燈會地點：中壢光明公園、老街溪河岸、平鎮新勢公園
燈會時間：2/9-2/28
官網：https://lanternfestival.tycg.gov.tw/index.html
臉書：https://www.facebook.com/traveltaoyuan

壯觀！桃園燈會5層樓高主燈「天空之城」愛爾蘭設計師操刀　林強電音光雕秀搭溪畔特色店家超享受
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更新時間 : 2022-02-22 05:10 GMT+08:00

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