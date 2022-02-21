2022北京冬奧閉幕　交棒2026義大利雙城

冬奧閉幕式上，國際奧委會主席巴赫將會旗交給下屆主辦城市義大利米蘭市長薩拉和柯蒂納戴比索市長格迪那。 （圖／美聯社） 冬奧閉幕式上，國際奧委會主席巴赫將會旗交給下屆主辦城市義大利米蘭市長薩拉和柯蒂納戴比索市長格迪那。 （圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北京冬奧閉幕式20日晚間8時在北京國家體育場（鳥巢）登場，意味COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代的第2場奧運盛會落下帷幕。閉幕式現場同時進行奧運會旗交接儀式，2026年冬奧在米蘭和柯蒂納戴比索舉辦，這也將是史上首次由兩座城市聯合主辦冬季奧運盛典。

中央社、路透社報導，北京冬季奧運會閉幕式與開幕式皆由中國名導張藝謀執導。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）坐在中國國家主席習近平旁，兩人中間空了一個位子。

表演節目「點亮」拉開閉幕式序幕，奧運聖火懸浮在巨大的雪花中，降到場館地板，孩童手持雪花造型燈籠，「一閃一閃亮晶晶」（Twinkle, twinkle little star）曲調響起。

另外，12輛採用12生肖的造型的冰車駛入，表演孩童登上冰車，在場內滑行，滑行軌跡成為一個中國結。

賽程結束後仍在北京的各國代表隊選手在經典歌曲「歡樂頌」之中入場。現場並進行本屆冬奧最後比賽項目的頒獎典禮。

台灣代表團則由19歲的滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，與團本部隊職員包括秘書高馥淇等人參加閉幕。

閉幕式現場並進行奧運會旗交接儀式，北京市市長陳吉寧將奧運五環旗交給國際奧委會主席巴赫。巴赫則將會旗交給下屆冬奧主辦城市義大利米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala），和柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）市長格迪那（Gianpietro Ghedina）。

2026年冬奧在米蘭和柯蒂納戴比索舉辦，這也將是史上首次由兩座城市聯合主辦冬季奧運盛典。此外，部分賽事也將在威尼斯舉辦。

這兩個城市也在北京冬奧閉幕式上帶來表演「雙城璧合·聚力聯輝」。2個分別象徵米蘭和柯蒂納戴比索的小孩邊走邊玩著地球儀，現場並播放2026冬奧的宣傳片。

英國廣播公司（BBC）報導，巴赫在閉幕式致詞告訴運動員：「你們不僅相互尊重，也相互支持。你們擁抱彼此，即便你們的國家因衝突而分裂。」

「你們克服這些分歧，彰顯在奧運社群中，我們都是平等的—無論我們長相，來自何方，或者我們信仰為何。」

巴赫說：「奧運會的這種團結力量，比欲分裂我們的力量更為強大：你們（運動員）給了和平一個機會。」

「但願世界各地的政治領導人，從你們團結、和平的榜樣中獲得啟發。」

致詞結束後，巴赫宣布為期16天的北京冬奧正式閉幕。最後，場館「鳥巢」上空以煙火打出「天下一家」和One World, One Family中英文字樣。