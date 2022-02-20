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慕軒飯店2月快閃　打卡好食成雙 GUSTOSO用餐享第二位5折

By 台灣英文新聞
2022/02/20 21:06
慕軒飯店2月快閃　打卡好食成雙 GUSTOSO用餐享第二位5折
慕軒飯店2月快閃　打卡好食成雙 GUSTOSO用餐享第二位5折

虎年新氣象，位在台北市敦南林蔭大道上的慕軒飯店，GUSTOSO義大利餐廳將推出2月快閃「福虎駕到！打卡好食成雙」優惠活動，即日起至2月28日止，凡於FB或IG社群平台打卡慕軒飯店並標籤「#第二客5折」，享午晚餐兩人同行第二位5折優惠，再享指定紅白酒與調酒買一送一，聚餐小酌都可輕鬆省荷包。GUSTOSO訂位專線(02)7726-9099

義式經典美味限時5折優惠　揪團聚餐乾杯享用

GUSTOSO餐廳以義式料理聞名，對餐點細節講究，更融合創意食材呈現獨特質感義式風味。為歡慶虎年祭出限時快閃活動，GUSTOSO每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位880元+10%起，可品嘗到創意翻玩台式芥蘭羊肉的「“手指灼燒”炭烤紐西蘭小羔羊排」、解構義大利維內托菜餚「“維琴察”爐烤海潮鯛鳳尾魚醬汁」或香氣四溢經典迷人「黑松露白味噌松本茸特寬麵」。週一至週四晚間則供應「義式經典套餐」每套1,680元+10%，主菜「美國Prime級紐約客牛排6oz」或「炭烤季節時令鮮魚」二選一，套餐還有「彩虹番茄水牛起司沙拉」、「米蘭奶油卡布奇諾蘑菇濃湯」、手工甜點及茶飲。以上餐點於活動期間打卡均享第二客5折優惠，揪團聚餐人越多省越多！

美聲X美食X美酒　週末夜小酌最佳選擇

此外，若想在週末夜聽音樂小酌放鬆，位於慕軒飯店1樓、曾榮獲世界奢華餐廳大獎的URBAN331威士忌酒吧，每週五、週六晚間19:00–21:30推出「LIVE MUSIC! 搖擺週末夜」活動，入場費每位800元+10%(可全額折抵用餐酒飲消費)，並提供精選紅白酒暢飲499元+10%優惠價，最適合下班後邀約好友愜意坐享優雅皮製沙發，拿起酒杯跟著音樂搖擺，享受美聲女伶現場精彩演出。URBAN331訂位專線(02)7726-9090

更新時間 : 2022-02-21 05:10 GMT+08:00

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