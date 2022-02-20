母嬰界奧斯卡「2022金孕獎」名單揭曉!上千名媽媽不藏私大力推薦最佳月子中心&月子餐在這裡

近年來台灣出生率一再創新低，去年(2021年) 新生兒數僅有15萬多人，然而在2021至2022間，月子中心床數反而不減反增、為歷年最新高，少子化造成更精緻化的坐月子服務需求，進而帶動整體經濟產值上看50億，母嬰產業百家爭鳴的時代正式來臨。堪稱為母嬰界奧斯卡的「金孕獎」日前舉辦第二屆頒獎典禮，由4147名素人媽媽實名制海選、80家入圍，最後透過專業評審團隊遴選出21家年度最佳產後護理之家&月子餐機構。

九成媽咪選擇月子中心 月子餐首重餐點豐富度

國人對產後坐月子的黃金30天非常講究，根據MamiGuide蒐集的產後媽媽滿意度問卷結果顯示，有超過85%入住過月子中心的媽媽是感到”非常滿意”或”滿意”，超過九成以上認為到月子中心休息調養是有高度必要性。在挑選產後月子中心最受到重視的是「醫療照護品質」及「CP值」，接著為「月子餐的適口性」與「硬體設施」。

值得注意的是，機構內的附加服務如寶寶攝影寫真、洗髮沙龍、SPA美體、專業泌乳等，更是影響新手父母做決定的加分服務。

而挑選月子餐機構則最在乎「餐點的豐富度」與「營養均衡」，其次則為「美味」，有「醫師或營養師把關」也是重要的考量因素之一。另有個有趣的一點是，月子餐滿意度有86%、訂購天數最多為21至30天，可見媽咪們預期以養生為主的月子餐、吃久了會膩的心態，值得業者思考與挑戰。

全台21家最佳推薦產後護理機構&月子餐品牌

本次金孕獎得獎的產後護理之家有台北市的愛兒家、國泰台北會館、汭恩、孕學林、壹壹，新北市的后愛、新禾、馥悅，桃園市的艾爾維爾國際，台中市的禮悅、臻之月，台南市的國泰台南、珍璽悅、聖帝諾。月子餐得獎的機構則有台北市的紫金堂、廣和，新北市的寶媽媽、桃園市的紫莉津田生機、台北市/台中市的慧馨、高雄市的品御、福韻等，共21家優質特色坐月子服務品牌。

人工受孕補助資格已放寬 未來產假有望提高至14周

在今天的金孕獎頒獎典禮中，出席的貴賓立法委員高嘉瑜表示：「台灣生育率期待政府政策能夠趕上，今年對於不孕症及試管嬰兒的補助已經大幅提升，未來35到45歲凍卵也可以增加補助，目前正在爭取生産假從8週到14週，其他像育兒津貼補助、陪產假提高到7天等措施，台灣未來公共友善育兒環境指日可待。」

二寶爸立法委員蔣萬安更進一步表示：「去年美國中情局生育率預測報告中指出台灣出生率為全球最低，是一個值得正視的問題。因此致力於推動不孕症生育補助方案，目前補助提高到15萬元以及放寬人工受孕申請補助資格之後，去年底已接獲兩萬多名申請，已有一萬多對夫妻開始進行人工受孕；希望透過一步步政策的推動提高台灣生育率、創造優質育兒環境。」

台灣產業引領亞洲 孕經濟產業無可限量

由全台最大月子中心母嬰平台「MamiGuide」所舉辦的金孕獎，參賽機構年年增加，因為透過公平嚴審的機制，將台灣好的品牌推薦給消費者，讓許多孕期媽咪能夠透過平台尋找優質機構，不僅是台灣、更是亞洲首創。「MamiGuide」的創辦人Gary李國寧表示：「台灣是亞洲華人市場在母嬰坐月子及月子餐服務行業中的引領者，多年來培養出許多專業管理人才並將產業know how輸出到海外，因此所積累的軟實力很值得肯定！未來產業勢必要朝向特色化、精緻化及品牌化的方向演進！金孕獎明年會擴大品項、採用報名制辦理。」他並邀請國外地區業者報名參加，甚至共襄盛舉、共同舉辦海外金孕獎。或許未來台灣也能組成一支母嬰國家隊，在國際市場上發光發熱、讓台灣孕經濟產業產生無可限量的商業價值！

活動官網：https://mamiguide.com/