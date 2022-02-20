台灣20縣市低溫特報　越晚越冷！馬祖2.7度　18年來首見冰霰

19:14更新

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）寒流南下影響，台灣本島氣溫由北往南逐漸轉冷，外島更是冷颼颼，馬祖最低溫為清晨攝氏2.7度，並在下午1時許開始下冰霰，也是馬祖氣象站在2004年建站以來首次觀測到冰霰。

氣象局表示，今天受寒流影響，溫度持續下探，最低溫就在馬祖2.7度，並在下午1時37分開始下冰霰，這是馬祖氣象站在2004年啟用以來首次下冰霰。

中央社引述氣象局預報員徐仲毅說法，之前在2016年時的霸王級寒流，當時馬祖氣溫約3度，但因為水氣不足，因此沒有下雪或是下霰；若水氣充足，冰霰約在4度左右就會產生，今天預計是這波寒流最冷的時候，接下來應該就不太會有機會再下冰霰。

氣象局提醒，今日白天至晚上是這波寒流勢力最強的時候，預估台南以北及宜蘭的低溫僅約9到12度，高屏及花東低溫則在13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，且越晚越冷；若溫度與水氣配合，北部2000至2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰。

氣象局下午針對全台20縣市發布低溫特報，提醒金門有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，台南以北、宜蘭及澎湖有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率(橙色燈號)；高雄及花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率(黃色燈號)。

徐仲毅表示，預估明天早上會逐漸回升，但各地仍容易下雨，尤其北台灣降雨機率仍相當高，下週二（22日）起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升，到了23日又一波沒有那麼強的冷空氣南下，北台灣會有稍微降溫，但低溫沒有這波寒流來得低，24日持續受冷空氣影響，25日開始回溫，週末的回溫會比較有感。

低溫特報。(氣象局提供)

氣象局提供

氣象局下午17點發布最新4天降雨趨勢圖。(氣象局提供)